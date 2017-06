Bürgermeister Carsten Sieling wird den Vorsitz der Zukunftskommission übernehmen. (dpa)

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) will für die wichtigen strukturpolitischen Weichenstellungen der nächsten 10 bis 15 Jahre Experten und Akteure zu Rate ziehen. In einem "Zukunftsrat" soll sich dieser externe Sachverstand artikulieren und der eigentlichen "Zukunftskommission" zuarbeiten, die aus den Mitgliedern des Senats und dem Bremerhavener Oberbürgermeister besteht.

Diese Ankündigung machte Sieling am Mittwoch in der Bürgerschaft. In einer Regierungserklärung sagte Sieling, er sehe Bremen "in einer Periode des Umbruchs". In den vergangenen Jahren habe sich das kleinste Bundesland mit dem Sparkurs erheblichen Anstrengungen unterzogen.

Mit der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs, die Bremen ab 2020 Mehreinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe beschert, entstehe "Planungssicherheit für unsere Strategie der Nachhaltigkeit in unseren wachsenden Städten". Auf dieser Grundlage gelte es, ein Zukunftsprogramm für das nächste Jahrzehnt zu entwickeln.

Anfang 2018 soll es erste Ergebnisse geben

Sieling stellt sich das so vor: Nach dem Sommer sollen sich drei sogenannte Perspektivgruppen zusammensetzen, die dem Senat als "Zukunftskommission" in den Folgemonaten Vorschläge zu den drei Themenfeldern Infrastruktur, Stadtentwicklung und Qualifizierung machen.

Mehr zum Thema Zukunftskommission nimmt Gestalt an Eine Zukunftskommission soll Wege aufzeigen, wie Bremen seine bessere Finanzausstattung im nächsten ... mehr »

In den Perspektivgruppen werden Vertreter der senatorischen Behörden vertreten sein, aber auch externe Experten und Mitglieder des "Zukunftsrats" aus Akteuren der Stadtgesellschaft. Für den Zukunftsrat vorgesehen sind unter anderem Vertreter von Institutionen wie der Handels- beziehungsweise Handwerkskammer, den Gewerkschaften, des Kommunalverbundes, der Sozialverbände und des Landessportbundes.

Insgesamt sind rund 20 Institutionen aufgelistet. Erste Zwischenergebnisse des gesellschaftlichen Dialogs erhofft sich Sieling für Anfang 2018, endgültige Resultate für den Herbst des Jahres. Über den Grad der Verbindlichkeit dessen, was die Gremien erarbeiten, machte der Bürgermeister keine Aussagen.

Kritik von der Opposition

In der Debatte fand Sielings Vorstoß das erwartbare Echo: Unterstützung aufseiten der rot-grünen Koalition, Kritik von der Opposition. Jens Eckhoff (CDU) zeigte sich enttäuscht von den Ankündigungen. Er sei davon ausgegangen, dass der Bürgermeister nach der Bund-Länder-Einigung konkret sage, was nach 2020 mit dem zusätzlichen Geld aus Berlin passieren soll. "Stattdessen sagen Sie: Ich weiß eigentlich nichts und richte erst einmal eine Kommission ein", so Eckhoff.

Auch Klaus-Rainer Rupp (Linke) hielt die Zukunftskommission für verzichtbar. An Sielings Adresse sagte er: "Sie sollten selber wissen, was zu tun ist." SPD-Haushälter Max Lies und Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer begrüßten dagegen das Projekt, wobei Maike Schaefer der Hoffnung Ausdruck gab, dass sich die Gremien "nicht als Altherrenrunde entpuppen".

Dieser Artikel wurde am 14.06.2017 um 13:41 Uhr aktualisiert.