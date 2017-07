Die Polizisten wurden gegen 8 Uhr zu einem Einsatz vor einem Schnellrestaurant am Breitenweg in der Bahnhofsvorstadt gerufen, heißt es in einer Mitteilung.

Mehrere Männer waren in Streit geraten, die Beamten versuchten zu schlichten. Ein 22-Jähriger fing daraufhin an, die Polizisten zu beleidigen. Als die Beamten seine Personalien aufnehmen wollten, rastete er aus und versuchte einem Polizisten mit der Faust zu schlagen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht. In diese Situation mischte sich ein 21-Jähriger Mann ein, der sich aber kurz danach entfernte. Plötzlich kam der 21-Jährige jedoch zurück, nahm Anlauf und trat einem Beamten, der sich am Bode befand, mit voller Wucht gegen den Kopf. Ein zweiter Polizist wurde mit weiteren Faustschlägen am Kopf verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. In der Klinik wurde bei beiden Polizisten ein Schädelhirntrauma festgestellt. (wk)