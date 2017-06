Christian Weber ist dafür bekannt, großen Wert auf Regeln zu legen. (Christina Kuhaupt)

Herr Weber, am Donnerstag hat der WESER-KURIER über mangelnde Disziplin während der Plenarsitzungen berichtet. Unter anderem über zwei SPD-Abgeordnete, die während der Regierungserklärung von Bürgermeister Carsten Sieling mit Online-Spielen beschäftigt waren. Ärgert Sie das?

Christian Weber: Das geht gar nicht. Man kann nicht während der Plenarsitzungen in Prospekten für Sonderangebote blättern oder Online-Spiele spielen. Die zweieinhalb Tage Parlament im Monat sollte man durchhalten, auch wenn die Sitzungen manchmal anstrengend sind. Natürlich werden nicht immer nur Highlights diskutiert und man kann nicht jedem Thema mit der gleichen Aufmerksamkeit folgen. Aber ich denke schon, dass Disziplin in der Bürgerschaft wichtig ist, gerade weil wir eine Vorbildfunktion haben.

... in den Besucherrängen sitzen immerhin häufig Schulklassen.

Richtig, und die sind auch regelmäßig irritiert über das Verhalten einiger Abgeordneter. Mich erreichen immer wieder Beschwerden von Besuchergruppen und Schülern. Als Abgeordneter gewählt zu werden, ist eine hohe Verantwortung. Damit sollte man auch entsprechend umgehen.

Wie war die Stimmung am Donnerstag im Plenarsaal?

Gefühlt haben alle ein bisschen mehr darauf geachtet, was sie tun. Manchmal ist so etwas eine gute Erinnerung daran, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Der Bericht hat gerade bei der SPD-Fraktion für einige Diskussionen gesorgt.

Inwiefern?

Die Fraktion hat sich gefragt, ob die Bilder der spielenden Abgeordneten nach unserer Hausordnung überhaupt zulässig sind. Ich kann das menschlich durchaus verstehen. Es gab aber auch viele Stimmen, die eingesehen haben, dass so ein Verhalten nicht richtig ist.

Jeder normale Arbeitnehmer würde irgendwann eine Abmahnung bekommen, würde er beim stundenlangen Daddeln am Handy erwischt werden. Wie ist das bei den Bremer Abgeordneten?

Die Abgeordneten sind in der Ausübung ihres Mandates frei. Die Fraktionsvorsitzenden und Geschäftsführer der Parteien und ich können immer wieder nur appellieren. Ich habe schon den Ruf, dass ich sehr auf die Regeln achte, aber ich kann die Abgeordneten nicht an die Leine nehmen. Man darf diese Einzelfälle aber auch nicht generalisieren. Es gibt viele Mandatsträger, die während aller Reden sitzen bleiben und konzentriert bei der Arbeit sind.

Smartphone und Tablets gehören zur Arbeit der Abgeordneten. Trotzdem hat man von der Zuschauertribüne aus manchmal den Eindruck, dass mehr Fraktionsmitglieder auf ein Endgerät schauen, als zum Rednerpult.

Ich finde es auch schade, wenn sich ein Redner auf sein Thema vorbereitet, sich anstrengt und der Großteil der Abgeordneten auf sein Tablet schaut. Aber wir haben uns dazu entschlossen ein papierloses Parlament zu sein und die Fraktionsmitglieder haben auf den Geräten die Vorlagen gespeichert und arbeiten nebenbei damit. Dabei sollte es dann aber bleiben.

Je nach Thema kommt es häufiger mal vor, dass ein Drittel der Abgeordneten nicht anwesend ist, weil sie den Plenarsaal verlassen haben.

Anders als im Bundestag finden in Bremen parallel keine Ausschusssitzungen statt, weshalb das Parlament häufig voll besetzt ist. Viele der Abgeordneten nehmen aber nebenbei Gesprächstermine wahr, was auch in Ordnung ist. Wenn mir auffällt, dass zu viele Plätze unbesetzt sind, versuche ich aber den Fraktionen mit Handzeichen zu verdeutlichen, wie das auf die Besucher wirkt. Ich habe auch schon mal eine Sitzung unterbrochen, als die Senatsbank komplett leer war. Wir haben zu Beginn des Jahres einige Vorschläge gemacht, wie man das Parlament anders gestalten könnte.

Wie könnte das aussehen?

Unter anderem prüfen wir, für die Abgeordneten eine Sitzpflicht einzuführen und dafür mehr Pausen zu machen. Aktuell gibt es ja nur die Mittagspause. Mir gefällt auch nicht, wie aktuell die Fragestunde gestaltet wird. Am Donnerstag haben wir sieben von 24 Fragen beantworten können. Die Fragestunde sollte eigentlich ein Highlight sein. Wenn der Senat fünf Seiten abliest, nimmt das der Fragestunde jedoch jegliche Lebendigkeit.

Das Interview führte Kristin Hermann

Zur Person:

Christian Weber ist seit 1999 Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Zuvor war er vier Jahre lang Vorsitzender der SPD-Fraktion. Mitglied des Parlaments ist Weber seit 1990. In die SPD trat Weber 1972 ein, politisch aktiv zu werden, begann der heute 70-Jährige im SPD-Ortsverein Hastedt.