Sonja Schäfer ist Organspendebeauftragte des Landes Bremen. (Frank Thomas Koch)

Sie sind Organspendebeauftragte des Landes Bremen, was ist Ihre Aufgabe?

Sonja Schäfer: Bremen hat zehn Entnahmekliniken, wo Organspenden theoretisch stattfinden können. Mein Auftrag ist es, Ärzte, Fachpflegepersonal und medizinische Angestellte über den Ablauf und die Voraussetzungen für eine Organspende und -entnahme sachlich und ergebnisoffen zu informieren, was medizinisch möglich und juristisch erlaubt ist, welche Organe überhaupt transplantiert werden können.

Es geht also vor allem um die fachlichen Informationen zum Thema Organspende, wenn sie mit einem solchen Fall befasst sind?

Ziel ist es auch, dass sich jeder ganz persönlich damit befasst und für sich selbst eine Position dazu einnehmen kann. Dahinter steht die Idee, dass zu Hause, mit Angehörigen, Kollegen und Freunden über das Thema Organspende gesprochen wird. Leider ist das Thema immer noch nicht so präsent in der Bevölkerung und wird nicht so diskutiert, wie es wünschenswert wäre.

Was meinen Sie damit?

Es ist ja unabhängig davon, welche Entscheidung man für sich selbst trifft. Aber es sollte wenigstens einmal in der Familie darüber gesprochen werden. Vor allem auch, um die Einstellung der einzelnen Familienmitglieder zu kennen. Was möchte der andere denn, wie steht er dazu? Das ist eine ganz wichtige Frage, sollte einmal eine entsprechende Situation eintreffen. Es ist eine sehr große Belastung für Angehörige, wenn sie plötzlich mit der Frage in einer solchen Situation konfrontiert werden und vorher nie darüber gesprochen wurde.

Wie ist die Bereitschaft zur Organspende in Bremen?

Sie hat sich sehr verändert: 2015 gab es zwei Organspenden in Bremen, im Jahr davor waren es 16. In diesem Jahr gibt es bis jetzt drei Organspenden.

Warum sind offenbar nur wenige Menschen bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden? Auch bundesweit gibt es diese Entwicklung.

Das sind mehrere Faktoren: In Befragungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen fast 80 Prozent der Organspende grundsätzlich positiv gegenüber, aber nur rund 35 Prozent von ihnen haben auch eine persönliche Entscheidung getroffen und diese in einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung dokumentiert.

Dann gibt es viele, die angeben, sich noch nicht mit dem Thema befasst zu haben. Andere glauben, aufgrund des Alters oder Erkrankungen nicht für eine Organspende geeignet zu sein. Als weitere Gründe werden Angst vor Missbrauch, mangelndes Vertrauen in das Organspendesystem und die Furcht vor schlechter Therapie als potenzieller Organspender genannt.

Was sind die konkreten Ängste?

Zum Beispiel, dass nicht mehr alles unternommen wird, wenn man einen Organspendeausweis hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Das oberste Ziel der Ärzte ist immer, das Leben des Patienten zu retten. Da fragt kein Mensch, ob der Patient einen Organspendeausweis hat oder nicht.

Im Grunde zeigt diese Befragung, dass Informationen und Wissen um das Thema immer noch recht dürftig sind.

Genau. Das kommt aber natürlich auch daher, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod vielen Menschen unangenehm ist. Aber auch der medizinische Fortschritt hat Einfluss auf diese Entwicklung.

Inwiefern?

Für eine postmortale Organspende muss ein Mensch intensivmedizinisch behandelt werden. Er muss „hirntot“ sein, und das Herz-Kreislaufsystem muss künstlich aufrechterhalten werden. Heute wird der Hirntod als irreversibler Funktionsausfall von Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn bezeichnet. Er wird wird nach ganz strikten Kriterien von zwei Fachärzten überprüft und festgestellt.

Tatsächlich tritt nur bei rund einem Prozent der Verstorbenen der Hirntod vor dem Herztod ein, in den meisten Sterbefällen tritt zuerst der Herzstillstand ein. Deshalb kommen schon einmal grundsätzlich nur sehr wenige Menschen als potenzielle Organspender in Betracht. Zudem gelingt es der Medizin heute in sehr vielen Fällen, diese Situation des irreversiblen Funktionsausfalls zu verhindern. Das ist auch gut so. Ein Beispiel dafür ist die hoch qualifizierte Versorgung von Schlaganfällen in sogenannten Stroke Units.

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation stehen in Deutschland über 10.000 schwerkranke Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Es gibt aber zu wenige Spender, etwa 1000 Patienten sterben jährlich, die auf dieser Liste stehen. Wie werden die Spenderorgane verteilt?

Die Vermittlung wird über die Stiftung Eurotransplant gesteuert, acht Mitgliedsländer gehören zu dem Verbund. Bei Eurotransplant sind Patienten aus diesen Ländern gelistet, die ein Organ brauchen. Sie bekommen eine Eurotransplant-Nummer, sodass die persönlichen Daten anonymisiert sind. Die Verteilung erfolgt nach strengen, einheitlichen Kriterien.

Steht ein Spenderorgan zur Verfügung, werden die Spenderdaten an Eurotransplant weitergegeben, dort mit den Daten der registrierten Patienten abgeglichen, sodass der am besten geeignete Empfänger per Computer ermittelt werden kann. Eine der Voraussetzungen für eine Transplantation ist die Blutgruppenverträglichkeit zwischen Spender und Empfänger, wobei es bei der Lebendspende auch Transplantationen von Patienten mit unterschiedlichen Blutgruppen, sogenannte AB0-inkompatible Transplantationen gibt.

Wie lange muss man auf einzelne Organe warten?

Bei einer Niere sind es im Schnitt inzwischen fast acht Jahre. Bei einem Herz ist das anders, dort kann man nicht die Wartezeit nehmen. Ebenso bei sogenannten Re-Transplantationen, wenn ein bereits transplantiertes Organ angestoßen wird. Für jedes Organ findet deshalb die Verteilung auch nach anderen Kriterien wie der Dringlichkeit statt. Bei Herz und Leber liegen die durchschnittlichen Wartezeiten je nach Blutgruppe und Dringlichkeit zwischen sechs und zwölf Monaten.

Wie kann man Organspender werden?

Eine Organspende ist in Deutschland nur mit einer Einwilligung möglich. Entweder hat man das selbst entschieden, indem man einen Organspendeausweis ausgefüllt und/oder dies in einer Patientenverfügung bestimmt hat. Liegt keine Zustimmung vor, werden die nächsten Angehörigen um eine Entscheidung nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gebeten oder müssen nach eigenem Ermessen entscheiden. Und das finde ich sehr schwierig.

Was ich selber nicht zu Lebzeiten entscheiden konnte, muss dann jemand anders übernehmen. Das Schwierige ist, dass es innerhalb von Familien oft ganz unterschiedliche Meinungen zur Organspende gibt.

Immer wieder wird auf andere Länder wie Österreich und Spanien verwiesen, in denen die Organspende durch eine sogenannten Widerspruchslösung geregelt wird – worum handelt es sich dabei?

Dort ist jeder automatisch und von Geburt an Organspender. Wer das nicht möchte, muss dieser Regelung widersprechen und sich in ein bestimmtes Register eintragen lassen. In Deutschland ist dieses System auch immer wieder diskutiert worden, Ende 2012 hat man dann die sogenannte Entscheidungslösung eingeführt.

Das heißt: Alle Versicherten werden ab ihrem 16. Lebensjahr von den Krankenkassen alle zwei Jahre über das Thema Organspende informiert, mit der Bitte, sich zu entscheiden. Dafür wird ihnen entsprechendes Informationsmaterial mitgeschickt. Grundsätzlich ist das eine gute Idee.

Aber sie hat bislang nicht dazu geführt, dass sehr viel mehr Menschen einen Organspendeausweis haben - in den man ja auch „Nein“ zur Organspende eintragen kann.

Ich finde, die Widerspruchslösung ist dennoch nicht die bessere Wahl. Ich persönlich möchte nicht, dass der Staat darüber entscheidet, was ich mache. Es ist eine Spende, ein Geschenk, und darüber möchte ich selbst bestimmen. Das könnte ich natürlich auch, wenn ich mich in das Widerspruchsregister eintragen lasse, aber viele Menschen beschäftigen sich ja nicht mit dem Thema.

Ein Problem bei unserer Lösung ist tatsächlich, dass das Infomaterial die Menschen nicht so erreicht, wie man sich das vorgestellt hat. Das zeigen ja auch die Zahlen aus der Befragung. Viele Menschen geben an, dass sie sich mit dem Thema noch nicht befasst haben.

Wo liegt der Fehler, was muss verbessert werden?

Ganz vielen Menschen fehlt das Gespräch. Das merken wir immer wieder bei Veranstaltungen, und das zeigt auch die Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 42 Prozent wünschen sich danach mehr Informationen. Um jüngere Menschen zu erreichen, sollten außerdem soziale Medien wie Facebook besser genutzt werden, auch Veranstaltungen in Schulen wären sinnvoll.

Wo kann man sich denn informieren und diese Fragen stellen?

Es besteht die Möglichkeit, mich zu einem Vortrag oder einer Informationsveranstaltung einzuladen, da es sehr viel leichter ist, im persönlichen Austausch eine Entscheidung zu treffen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ein ganzes Online-Portal zum Thema Organspende unter der Adresse www.organspende-info.de eingerichtet, es gibt auch ein kostenloses „Infotelefon Organspende“ mit der Rufnummer 0800 / 90 40 400. Auch einige Krankenkassen bieten eine Telefon-Hotline an.