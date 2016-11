Carsten Sieling geht davon aus, dass Bremen im nächsten Jahrzehnt mit der Tilgung seiner Schulden beginnen kann. (Frank Thomas Koch)

Herr Sieling, Sie geben Donnerstag in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab. Bis 2019 erhält Bremen jährlich 300 Millionen Euro Konsolidierungshilfe, ab 2020 ist es dann deutlich mehr Geld: 400 Millionen Euro Belastungsausgleich plus Mehreinnahmen von zunächst 87 Millionen Euro. Eröffnet das neue Spielräume für das kleinste Bundesland?

Carsten Sieling: Ich bin sehr glücklich über die Einigung mit dem Bund und den anderen Ländern. Bremen wird in der Tat Freiheiten in der Gestaltung seiner Zukunft gewinnen, das kann man so sagen. Wirklich spürbar wird das aber erst in der Zeit ab 2020. Bis dahin haben wir noch einen laufenden Vertrag mit dem Bund, der eine schrittweise Absenkung unseres Haushaltsdefizits vorschreibt.

Trotzdem: Die Steuermehreinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe, die Ihnen die Steuerschätzer gerade erst für 2017 vorhergesagt haben, plus die Besserstellung ab 2020 bedeuten doch eine erhebliche Entlastung. Sie könnte zumindest Härten auf dem weiteren Konsolidierungspfad vermeiden.

Das ändert aber nichts daran, dass wir die Vorgaben für die Haushalte 2016/17 weiterhin zu beachten haben. Wir arbeiten an der Lösung der drängenden Aufgaben, beispielsweise in der Kindergartenversorgung. Mit Blick auf 2020 werden wir jetzt die Finanzplanung vorlegen. Wichtige Investitionen würde ich gerne frühzeitig vorbereiten.

Das könnte zum Beispiel den Schulsektor betreffen. Eine Studie hat Bremen gerade einen zusätzlichen Bedarf von 74 Grundschulklassen bis 2020/21 attestiert. Diese Schulen können Sie nicht erst 2020 bauen.

Wir müssen auf diese Herausforderung in der Tat frühzeitig reagieren. Aber es gelten, wie gesagt, strenge Regeln. Über die Handlungsmöglichkeiten werden wir mit dem Bund weiter reden.

Ein Problem, das bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen nicht gelöst werden konnte, sind Bremens riesige Altschulden von rund 21 Milliarden Euro. Wie kann das Bundesland jemals finanziell gesunden, wenn diese Belastung bleibt?

Wir sind da insofern einen Schritt vorangekommen, als wir neben dem Saarland das einzige Bundesland sind, das einen Belastungsausgleich von 400 Millionen Euro ab 2020 zugesprochen bekommen hat. Das deckt bei einem durchschnittlichen Zinssatz auf unsere Schulden von drei Prozent eine Zinslast von 12 Milliarden Euro ab. Das ist eine Summe, die niemand für eine Altschuldenregelung je vorgesehen hätte. So gesehen sind wir an diesem Punkt sogar weiter, als man hätte erwarten dürfen.

Dadurch ist man aber die Schulden noch nicht los.

Richtig. Das ist die Aufgabe, in die wir in den 2020er-Jahren hineinwachsen müssen. Ich setze sehr darauf, dass wir mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung und einem Einwohnerzuwachs sowie durch eine vernünftige Investitionstätigkeit unsere Steuerkraft stärken. Das gute Signal, das von der jüngsten positiven Steuerschätzung ausgeht, zeigt uns doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es zeigt, auf welchem Weg wir den Bewegungsspielraum erhalten, der es uns in den 2020er-Jahren hoffentlich ermöglichen wird, in die Schuldentilgung einzusteigen.

Was die langfristige Entwicklung der Finanzen angeht, haben Sie die Trendwende möglicherweise geschafft. Dafür fällt Ihnen gerade ein kurzfristiges finanzielles Problem auf die Füße: Die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen verlangen Nachbesserungen bei der neuen Kita-Gebührenstaffel, weil sie Familien mit mittlerem Einkommen überproportional belastet. Da hat der Senat einmal mehr ein Problem völlig unterschätzt.

Das ist Unsinn. Der Senat hat für die Neufestsetzung der Kita-Beiträge einen rechtssicheren Vorschlag gemacht, nachdem die alte Beitragsordnung vor Gerichten gescheitert war und wir Antworten geben mussten. Die Fraktionen prüfen jetzt, ob es da gegebenenfalls noch Änderungen geben kann. Das ist ein ganz normales Verfahren, das erleben Sie in allen Parlamenten der Welt und ist gute demokratische Übung.

Es geht um das Politikmanagement. Man hat wie bei der Misere im Stadtamt das Gefühl, dass der Senat Probleme nicht kommen sieht, den Ärger in der Bevölkerung unterschätzt und dann hastig nacharbeiten muss.

Auch das ist nicht richtig. Bei der Neuberechnung hat das Ressort die Anforderung des Gerichts umgesetzt, dass Familien mit geringem Einkommen keine Beiträge zahlen müssen. Das sind immerhin 56 Prozent aller Eltern. Auf der anderen Seite müssen wir bei jedem Thema sicherstellen, dass unser Haushalt ordnungsgemäß bleibt. Da entsteht also ein Einnahmedruck.

Beides haben wir versucht auszutarieren. Natürlich kann man überlegen, ob man die Beitragshöhe für Familien im mittleren Einkommensbereich noch einmal korrigiert. Aber das hat Einnahmeverluste zur Folge. Die Bürgerschaftsfraktionen müssten dann sagen, worauf sie verzichten wollen.

Ihre Bildungssenatorin Claudia Bogedan, die neben den Schulen auch für die Kitas zuständig ist, macht derzeit keine gute Figur. Zuerst wurde der enorm gestiegene Bedarf bei den Kita-Plätzen unterschätzt. Dann kam der Ärger mit der Gebührenstaffel. Und zuletzt hat Frau Bogedan auch noch mögliche private Investoren für Kita-Neubauten verprellt.

Das ist nicht meine Wahrnehmung, denn wir sind uns sehr einig, dass wir private Investoren brauchen und wollen.

Aber es ist die Wahrnehmung der Investoren. Auf dem SPD-Unterbezirksparteitag am vergangenen Wochenende sagte Frau Bogedan, die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass private Bauherren auch nicht auf die Schnelle neue Kitas aus dem Boden stampfen könnten. Einige dieser Investoren warten bis heute auf ein Signal aus der Bildungsbehörde, ob und wann sie loslegen können. Geht‘s noch ungeschickter?

Ich sehe das komplett anders. Claudia Bogedan hat sich innerhalb kurzer Zeit viel Respekt und Anerkennung für ihre bildungspolitische Kompetenz erarbeitet. Sie hat den Kindergartenbereich übernommen, in dem sich die Problemlagen schon seit Jahren entwickelt haben.

Die Fehler, die dazu führten, dass wir heute zu wenige Kita-Plätze haben, sind vor zwei, drei Jahren gemacht worden, und gleichzeitig ist die Zahl der zu versorgenden Kinder, durchaus zu meiner Freude, deutlich angestiegen. Damals ist der Bau neuer Kindergärten nicht konsequent genug angegangen worden. Deshalb hat der Senat dies jetzt zu einem Schwerpunktthema gemacht, und es wird mit Hochdruck am Kitaausbau gearbeitet.

Das Gespräch führte Jürgen Theiner.