Der Bremer Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück und die Behindertenbeauftragte des Bundes, Verena Bentele. (Karsten Klama)

„Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich für Sachlichkeit bin“, eröffnete Joachim Steinbrück, Behindertenbeauftragter des Landes Bremen, das Pressegespräch. Jetzt aber müsse er sagen, dass er geradezu euphorisiert sei – von dem wertvollen Austausch und den guten Gesprächen der vergangenen Stunden. Am Freitag endete das zweitägige 52. Treffen der Behindertenbeauftragten des Bundes und der Länder in der Bremischen Bürgerschaft. Zweimal jährlich – in Bremen zuletzt vor neun Jahren – kommen die Beauftragten zusammen, um behindertenpolitische Themen zu diskutieren und sich länderübergreifend auszutauschen.

Im Fokus stand dabei als aktuelles Schwerpunkthema die Weiterentwicklung der Psychiatrie in Deutschland. Die Ergebnisse der Diskussionen präsentierten Joachim Steinbrück, Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, und Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle im Deutschen Institut für Menschenrechte, am Freitag in einer umfassenden „Bremer Erklärung“.

Zwangsbehandlungen sollten reduziert werden

Besonders großer Handlungsbedarf besteht nach Meinung der Beauftragten bei Zwangsunterbringungen und Zwangsbehandlungen. Maßnahmen wie Fixierungen oder verschlossene Türen widersprächen der UN-Behindertenrechtskonvention und dürften höchstens allerletztes Mittel sein. Die Realität sei leider eine andere: Seit Jahren steige bundesweit die Zahl der Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen. „Die rechtlichen Vorkehrungen müssen weiterentwickelt werden, damit Zwangsbehandlungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden können“, forderte Aichele.

Auch was die Selbstbestimmung psychisch Kranker angeht, gibt es Kritik: Oftmals werde Erkrankten eine rechtliche Betreuung vorgesetzt, obwohl andere Lösungen denkbar seien – und von den Betroffenen nicht selten auch ausdrücklich gewünscht würden. So sei zum Beispiel eine eigenständig erteilte Vollmacht oder eine andere freiwillig gewählte Hilfeleistung denkbar. „Die Menschen sollen in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt werden“, sagte Verena Bentele, nicht übergangen und bevormundet. Auch wie sie wohnen möchten, sollten sie wie alle anderen Menschen selbst bestimmen. Ein Ausbau der ambulanten Versorgung psychisch Kranker sei deshalb dringend erforderlich.

Beauftragte diskutieren Bundesteilhabegesetz

In vielen Punkten kritisierten die Beauftragten das geplante Bundesteilhabegesetz, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Erkrankten werde es unter anderem schwer gemacht, als Behinderte anerkannt zu werden und entsprechende Leistungen in Anspruch zu nehmen. Außerdem würden etwa Assistenzhilfen wie Fahrdienste nur gewährt, wenn sie mit anderen geteilt würden.

Mit Bremen haben die Beauftragten einen geschichtsträchtigen Ort für den aktuellen Themenschwerpunkt gewählt. Mitte der 1980er-Jahre schrieb die Stadt Psychiatriegeschichte, als mit dem Kloster Blankenburg bei Oldenburg die bundesweit erste psychiatrische Anstalt im Rahmen des Bundesmodell-Programms aufgelöst wurde. Ziel war es, psychisch kranke Menschen nicht länger in abgelegenen Kliniken zu isolieren, sondern sie gemeindenah unterzubringen und somit wieder in die Gesellschaft zu integrieren.