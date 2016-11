Nur Fliegen ist schöner: Der "Circo Aquatico" zeigte eine tolle Show. (Frank Thomas Koch)

Ein als Märchenprinz verkleideter Artist reitet mit seinem Seepferdchen durch das mit 100.000 Litern Wasser gefüllte Becken des „Circo Aquatico“. Das Wasser wirbelt, vom gelben Licht der Manege angestrahlt, funkelnd um ihn herum.

Wasserfontänen begleiten seine Fahrt durch das Becken, während sich auf dem Podest in der Mitte des Sees eine Luftkünstlerin um sich selber dreht. Das Publikum applaudiert begeistert. Mit seiner Wunder-Wasser-Show feierte der Circus am Mittwochabend Premiere auf der Bürgerweide. Er ist 2016 zum ersten Mal in Deutschland unterwegs.

Die Tradition wiederbeleben

„Hier hatte der Wasserzirkus zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Tradition, die irgendwann ausgestorben ist“, sagt Harald Ortlepp von Grandezza Entertainment, der die Tournee leitet. „Wir wollten diese Tradition wiederbeleben. Durch die fantasievollen Kostüme hat der Circus etwas Zeitgemäßes. Tiervorstellungen sind vorbei.“ Produzenten der Show sind die vier Brüder Zoppis aus Italien, die selbst als internationale Artisten Karriere machten und 1995 ihr eigenes Unternehmen gründeten.

Seitdem produzieren sie Vorstellungen für unterschiedliche Zielgruppen. Zum Ensemble ihrer Wassershow gehören 30 Artisten aus aller Welt. Über 2,3 Millionen Zuschauer besuchten den Circus unter anderem in Griechenland, Portugal, Frankreich und Österreich.

Es dauert eine Nacht, bis das Becken in der Manege mit Wasser gefüllt ist. „Wir versuchen es aus Umweltschutz- und aus Kostengründen so lange wie möglich wiederzuverwenden“, sagt Ortlepp. „Dazu gibt es einen großen Tankwagen, in dem das Wasser aufbewahrt wird.“

Zu Beginn der Vorstellung deutet außer dem Bühnenbild mit Schatztruhe, Koralle und Steuerrad und den als Meereswesen verkleideten Darstellerinnen und Darstellern nichts darauf hin, dass es sich um eine Wassershow handelt. Es folgen eine Bauchtanzgruppe, ein Diabolo-Spieler und eine Clown-Darbietung, bis sich endlich der Boden der Manege hebt und das Wasserbecken freigibt.

Kaum Verbindung zum Wasser

Zwischen den Auftritten der Artisten animieren die Clowns in Matrosenkostümen die Zuschauer zum Mitmachen, werfen mit Popcorn und fordern zum Wasserspuckwettbewerb auf. „Ih, das ist ja eklig“, rufen einige Zuschauer. Viele der Auftritte wie Diabolo, Hula Hoop und Jonglage hätten ebenso gut in einer normalen Manege ohne Wasser stattfinden können.

Es findet keine Verbindung zum Wasser statt – außer, dass die beleuchteten Fontänen ein schönes Bühnenbild erzeugen. Nach der Pause ist das Wasserbecken wieder bedeckt und es findet ein Spiel mit dem Publikum statt. Der Bezug zum Wasser bleibt unklar. Vier Zuschauer nehmen die Rolle von König, Ritter, Bauer und Prinzessin ein.

Auch Clown-Darbietungen gab es bei der Show auf der Bürgerweide. (Frank Thomas Koch)

Um die Show spektakulär zu machen, hätte es mehr Auftritte wie den von Mehmed Mehmedov und Mira Greta geben müssen. Die beiden Artisten stellen als „Duo Exxtrem“ den Höhepunkt der knapp zweistündigen Show dar und verbinden ihren Auftritt gekonnt mit dem Wasser. Sie erzählen an langen Tüchern in der Luft schwebend eine luftakrobatische Liebesgeschichte.

In dem Zelt finden 1.500 Zuschauer Platz. 1.000 Besucher kamen am Mittwochabend zur Premiere, darunter wenige Kinder. Dass die Premiere nicht ausverkauft ist, erklärt sich Ortlepp mit dem Zeitpunkt der Aufführung: „Es ist mitten in der Woche. Die Show richtet sich an Familien und morgen ist Schule.“

Für Kinder ist die Show sicher ein Erlebnis. Erwachsene sollten sich nicht zu viel vom Wasserbecken versprechen. Geht man stattdessen mit der Erwartung in den Zirkus, eine Vorstellung mit guten Artisten und viel Unterhaltung zu sehen, wird man nicht enttäuscht werden. Die Show des „Circo Aquatico“ ist bis zum 11. Dezember auf der Bürgerweide zu sehen. Mittwochs bis samstags 16 Uhr und um 19:30 Uhr, sonntags 11 Uhr und 15 Uhr.