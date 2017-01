Sie ist Finanzsenatorin und neben Carsten Sieling auch Bürgermeisterin: Karoline Linnert im Gespräch beim Neujahrsempfang (Christina Kuhaupt)

Sie haben einen Schatz gesucht und standen beim Empfang von Bürgermeisterin Karoline Linnert mitten drin: Claudia und Michael Kühn. „Wir haben uns in Bremen mit einer Gruppe Geocacher getroffen und bei der Gelegenheit zum ersten Mal das Rathaus besichtigt“, so Michael Kühn. Er und seine Ehefrau waren beeindruckt: „So etwas Schönes haben wir noch nicht gesehen – und wir haben schon vieles gesehen.“

Michael und Claudia Kühn (Christina Kuhaupt)

Rund 200 Bremer und Gäste nutzten am Neujahrstag die Chance, das Rathaus zu besichtigen, in der Oberen Rathaushalle bei Karoline Linnert die aktuelle Politik zu hinterfragen, Sorgen vorzutragen oder einen persönlichen Rat zu erhalten.

Leo Rosenberg zum Beispiel übte Kritik an der Bremer Politik: Die Armen, sagte er, würden immer ärmer. Das Wohngeld sei seit acht Jahren nicht angepasst worden, während die Mieten, die Stromkosten und andere Ausgaben unaufhörlich steigen.

Hans-Jürgen Pilz dagegen erbat von Linnert eine Unterschrift dafür, dass der Osterholzer Marktplatz als Zeichen gegen Krieg und das barbarische Vorgehen des Daesch in „Carl-von-Ossietzky-Platz“ umbenannt wird. Eine Unterschrift bekam er nicht, aber die Bürgermeisterin sicherte zu, das Anliegen in den Beirat zu geben.

Hans-Jürgen Pilz (Christina Kuhaupt)

Angelika Rullik regte an, große in Bremen vertretene Unternehmen mit Sitz im Ausland höher zu besteuern und das Geld zum Vorteil Bremens einzusetzen. Michael Thieme lobte die kurzfristigen Sonderschichten der Polizisten in der Silvesternacht: „Danke den Familien, in denen der Vater in dieser Nacht gefehlt hat.“

"Bremen hat das gut gemacht."

Karoline Linnert selbst zog in ihrer Rede Bilanz: Es sei vor dem Hintergrund knapper Kassen eine riesige Herausforderung, wenn Tausende Menschen in Bremen Schutz vor Krieg und Gewalt suchten. „Aber Bremen hat das gut gemacht“, so Linnert.

Kein Mensch habe 2016 unter freiem Himmel schlafen müssen. Linnert erinnerte an die begonnene Neuordnung des Stadtamtes, dessen endgültiges Konzept immer noch nicht existiere, weil der Senat noch keine gute Lösung gefunden habe, die Dienstleistungen der Stadt an möglichst wenigen Standorten zu bündeln.

Stolz ist Linnert nach eigenem Bekunden darauf, dass es gelungen ist, das Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Mitte aufzustocken. Sie freue sich auch, dass das Hulsberg-Quartier Formen annimmt und damit bald mehr bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen könnte.

Verkauf der Bremer Landesbank schmerzt

Als ihren eigenen wunden Punkt bezeichnete Linnert das Kapitel Bremer Landesbank: Es sei bitter für Bremen, dass es die Landesbank nicht habe behalten können. Sie selbst habe nur ausgebadet, was die Vorgänger angerichtet haben. „Ich bin überzeugt, dass der Kaufpreis von 180 Millionen Euro ein gutes Ergebnis ist“, betonte Linnert.

In die Zukunft blickte Linnert optimistisch: „Ich freue mich über die Einigung beim Länderfinanzausgleich und dass wir ab 2020 unerwartet 487 Millionen Euro mehr ausgeben können.“ So habe Bremen eine faire Chance, mit den anderen Bundesländern Schritt zu halten.

Für das neue Jahr wünschte sich die Bürgermeisterin, „dass wir empfindsam bleiben für die Opfer von Krieg und Gewalt in anderen Ländern und dass wir ihnen ein Zuhause geben.“ Gewalt in jeder Form müsse geächtet werden. An abwertende Worte dürfe sich niemand gewöhnen, jeder solle sich fragen, was er zu einer friedlicheren Welt beitragen kann.

„Wir Politiker haben Ihnen zu lange vorgemacht, dass Demokratie ein Rundum-sorglos-Paket ist. Das ist ein Riesenschwindel“, reflektierte Linnert. Die Bürger müssten sich einmischen und eine respektvolle Gesellschaft aktiv mitgestalten.