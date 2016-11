Pia (9) und Justus (6) buddeln mit Umweltsenator Joachim Lohse. (Walter Gerbracht)

Die Kinder der Kita Halmerweg buddeln mit Spaten in der Erde des nahegelegenen Bewohnertreffs in der Rostocker Straße in Gröpelingen. Die Mädchen und Jungen machen mit bei der Aktion „Blumen gegen Müll“, die der Umweltbetrieb Bremen und die Leitstelle saubere Stadt beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr entwickelt haben.

„Mit der Aktion wollen wir erreichen, dass Menschen achtsamer mit Müll im öffentlichen Raum umgehen“, sagte Umweltsenator Joachim Lohse bei der gestrigen Eröffnung der Aktion in Gröpelingen. Auf besonders verdreckten Parkanlagen werden im Laufe dieser Woche rund 15.000 Blumenzwiebel gepflanzt und Wildblumen ausgesät. Die Leitstelle saubere Stadt übernimmt die Kosten in Höhe von 25.000 Euro.

Die Aktion wird auf acht Flächen umgesetzt, darunter in Gröpelingen, der Neustadt, in der Vahr, Walle und in Bremen-Nord. Vier der Flächen liegen in Gröpelingen. Die Quartiersmanagerin in Gröpelingen, Rita Sänze, wird mit dem Thema regelmäßig konfrontiert. „Zugemüllte Plätze sind das oberste Problem hier in Gröpelingen“, sagte Sänze. Ihrer Meinung nach bräuchte es „Müllsheriffs“, die auf regelmäßigen Kontrollzügen durch die Stadtteile Umweltsünder maßregeln.

Bereits Thema in Senatsgesprächen

Umweltsenator Lohse stellte in Aussicht, dass ein entsprechender Ordnungsdienst geschaffen werde. Dieses Vorhaben sei bereits Thema in Senatsgesprächen. Georg Grunwald, Geschäftsführer vom Umweltbetrieb Bremen, hält das Sanktionieren von Umweltverstößen jedoch nur für den „zweitbesten Schritt“. „Wir müssen das Bewusstsein der Menschen ändern“, sagte er.

Im März bis April werden die Krokusse, Tulpen und Narzissen der Blumenpflanz-Aktion blühen. Bis dahin machen selbst gestaltete Schilder von Kindern auf die Aktion aufmerksam. „Denk mal über deinen Müll nach“, steht auf einem der Schilder. Darunter ist ein Mann zu sehen, der bei Nacht seinen Müllbeutel in der Natur entsorgt.

Die Leiterin der Kita Halmerweg, Helga Coulson, glaubt, dass die Aktion bei Kindern viel bewirken kann. „Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir ihnen beibringen, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen, bleibt das bei ihnen auch als Erwachsene hängen.“