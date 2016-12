Interview Tim Nesemann, Sparkasse (Frank Thomas Koch)

Herr Nesemann, haben Sie damit gerechnet, dass Ihr Umzugsplan so hohe Wellen schlägt?

Tim Nesemann: Ja, haben wir. Das ist ein hochemotionales Thema, ganz klar. Gleichzeitig handelt es sich um eine strategische Entscheidung der Sparkasse, die uns noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Der erste Schritt war, im Aufsichtsrat der Sparkasse Bremen AG über unsere Überlegungen zu entscheiden. Im Anschluss daran haben wir zunächst die Mitarbeiter und dann die Medien informiert. Da ist es nur normal, dass die Resonanz so groß ist.

Was ist die Grundlage Ihrer Entscheidung? Wohl kaum, um mit den Flächen, die sie aufgeben, die Bremer Innenstadt nach vorne zu bringen. So stand es in der Presserklärung.

Es ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung, alles andere ist Kokolores, um jetzt mal den WESER-KURIER zu zitieren. Nur: Unternehmerisches Handeln heißt nicht nur, kurzfristig ausreichend Gewinne zu erwirtschaften, sondern es heißt auch, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir als Sparkasse Bremen auch in zehn oder 20 Jahren noch ausreichend Gewinne erwirtschaften. Und dazu gehört zum einen eine florierende mittelständische Wirtschaft, in der es viele Arbeitsplätze gibt, mit denen Menschen auskömmliche Einkommen erzielen. Und ohne die Attraktivität unserer Stadt Bremen – ohne Kitaplätze, Bildung, Kunst- und Kulturangebot bis hin zu einer attraktiven Innenstadt – wird es keine florierende Wirtschaft geben, viel zu wenig Arbeitsplätze und damit ein zu geringes Kundenpotenzial für die Sparkasse Bremen. Das heißt die Attraktivität der Innenstadt ist für uns kein Altruismus, sondern existenzielle Grundlage für ausreichende Gewinne in der Zukunft. Zum anderen erodieren bei den Banken durch die Niedrigzinsphase die Erträge für unbestimmte Zeit. Es ist also wirtschaftlich vernünftig, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir nachhaltig auch mit deutlich geringeren Erträgen als heute erfolgreich wirtschaften können. Und aus diesem Grund ist ein prunkvolles Bankgebäude in bester Innenstadtlage einfach nicht mehr vertretbar. Mal abgesehen davon, dass die Gebäude schon unter energetischen Gesichtspunkten unwirtschaftlich geworden sind.

Doch nicht mit einem City-Center, wie Sie es ins Gespräch gebracht haben. Das Projekt ist tot.

Mag sein, dass das City-Center eine Schnapsidee ist, aber sie kommt ja nicht von mir. Es war ein Plan der Regierung, für die schon viel Steuergeld eingesetzt wurde. Dass es nicht geklappt hat, lag aus meiner Sicht nicht am fehlenden Investoreninteresse, sondern daran, dass die Verkaufsflächen zu klein waren, und an den auch teilweise überladenen Auflagen.

Haben Sie schon jemanden, der Ihr Areal übernehmen will?

Nein, aber es gab in den vergangenen Tagen eine Reihe von Investoren, die bereits Interesse bekundet haben. Uns als Sparkasse Bremen ist wichtig, dass hier am Standort etwas entsteht, das so interessant ist, dass die Bremerinnen und Bremer gerne in ihre Innenstadt kommen. Was das ist, dass müssen die Investoren und die Stadtplaner entscheiden. Wegen der Sparkasse Bremen kommt jedenfalls keiner am Samstag in die Innenstadt.

Sie wollen an die Universität, in den Technologiepark.

Das ist unser Wunsch, ja. Schauen Sie sich doch mal an, wie der Markt sich entwickelt. Unsere Wettbewerber von morgen sind nicht die Banken von heute. Sondern das sind dann Unternehmen wie Google, Apple oder Paypal. Und die sitzen nicht an der Wall Street, sondern dort, wo Ideen geboren werden, an den Universitäten. Wir müssen uns darauf ausrichten, im Zeitalter der Digitalisierung mit diesen Unternehmen konkurrieren zu können.

Im Technologiepark ist Bauen nur erlaubt, wenn es um Forschung und Entwicklung geht oder um einen Bezug zur Universität.

Genau den wollen wir ja herstellen. Das Bankgeschäft ist getrieben von den modernen Technologien. Unsere Wettbewerber sind oft Fin-Techs, junge, innovative Unternehmen. Und wo, wenn nicht an den Universitäten, sind deren Wurzeln? Wir wollen die nächsten Wochen nutzen, um mit der Stadt, der Universität und dem Senat über die Optionen, die wir im Technologiepark haben, zu sprechen.

Dann müssen Sie erst eine andere Atmosphäre schaffen. Der Senat ist verstimmt, dass er so spät von den Plänen erfahren und bisher so wenige Informationen bekommen hat.

Die erste Person in der Stadt, die von unserer Entscheidung im Aufsichtsrat informiert wurde, war der Bürgermeister. Wir sind eine Aktiengesellschaft, frühere Gespräche waren gar nicht zulässig. Es war der einzig richtige und gangbare Weg. Trotzdem will ich nicht ausschließen, dass wir noch besser hätten kommunizieren können.

Zur Überraschung kam beim Senat auch Irritation und die Sorge, dass es der Sparkasse schlecht gehen könnte und sie deshalb gezwungen ist, mit den Grundstücken am Brill und der Stadtwaage in der Langenstraße, die Sie auch verkaufen wollen, ihr Tafelsilber zu verscherbeln. Geht es der Sparkasse schlecht?

Nein, das ist Unsinn. Es ist wie gesagt eine strategische Entscheidung, bei der es darum geht, die Sparkasse Bremen nachhaltig auf Zeiten anhaltend niedriger Erträge vorzubereiten. Wir werden durch den Verkauf, der ja ohnehin frühestens in einigen Jahren ansteht, voraussichtlich auch keine stillen Reserven heben. Der Erlös wird zudem in den Neubau für die Hauptverwaltung investiert.

Ist mit dem Umzug ein Stellenabbau verbunden? Sie wollen Ihr Geschäft auf das digitale Zeitalter ausrichten.

Zurzeit beschäftigen wir 1450 Mitarbeiter, rund 650 in unseren Filialen und 800 in unserer Hauptverwaltung am Brill. Wir wissen bereits heute, dass davon rund 140 Mitarbeiter bis 2020 in den Vorruhestand gehen werden. Vorteil der neuen Zentrale wird sein, dass unsere Mitarbeiter in der Verwaltung, die jetzt zwar hauptsächlich am Brill sitzen, sich aber auch auf andere Standorte verteilen, endlich alle an einem Standort arbeiten werden.

Und die Filialen?

Wir verfolgen nicht das Ziel, möglichst viele Filialen zu schließen. Auch wenn Online-Banking immer wichtiger wird, wollen wir auch zukünftig mit unseren Filialen einen Kundennutzen stiften. Dazu wollen wir innovative Technik mit unseren Beraterinnen und Beratern vor Ort verknüpfen.

Der Umzug in den Technologiepark soll nach Ihren Plänen bereits in drei Jahren erfolgen. Das ist illusorisch. Ein Neubau auf einem Grundstück, das Sie noch nicht besitzen, in einem Gebiet, für das es möglicherweise für solche Projekte kein Baurecht gibt.

Sie können davon ausgehen, dass wir die Auflagen im Technologiepark sehr genau kennen. Und zum Zeitplan: Wenn wir keinen Termin genannt hätten, wäre sofort die Frage gekommen, wann wir umziehen. Hätten wir gesagt, dass wir im Jahr 2025 umziehen wollen, wäre gefragt worden, warum wir dafür so lange brauchen. Also haben wir uns für die goldene Mitte entschieden. Fest steht, dass wir keine Eile haben. Die Sparkasse Bremen ist 191 Jahre alt, wir haben Zeit.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs

Zur Person:

Tim Nesemann ist seit acht Jahren Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bremen. Der 46-Jährige hat Mathematik studiert und in dem Fach promoviert. Er besitzt außerdem ein Diplom als Kaufmann. Bei der Sparkasse Bremen ist Nesemann seit 1995 beschäftigt.