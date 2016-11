Kein Durchkommen: Vor Spielbeginn musste Torsten Korbi in drangvoller Enge fast eine Stunde warten, bis er ins Weserstadion gelangte. (Karsten Klama)

Nicht noch einmal erleben will Torsten Korbi, was sich am Sonnabend vor den Toren des Weserstadions abspielte. Beängstigend sei sie gewesen, die Situation vor Spielbeginn an den Toren 11 und 13 der Westkurve. Rund 1000 Fans hätten dort „eingequetscht wie beim Viehtransport“ gestanden.

Durch nachdrängende Massen habe sich die Situation zehn Minuten vorm Anpfiff dramatisch zugespitzt – weil die wartenden Fans vor Tor elf den Durchgang zum Tor 13 versperrten. „Eltern wussten sich nicht anders zu helfen, als ihre Kinder auf die Schultern zu nehmen“, sagt der 55-jährige Unternehmer aus Delmenhorst.

Was ihn besonders aufbringt: Dass der Sicherheitsdienst keinerlei Maßnahmen getroffen habe, um die Lage zu entschärfen. Und das trotz lautstarker Unmutsbekundungen. Unbegreiflich für ihn, warum in einer solchen Situation kein Korridor zum Tor 13 geöffnet wurde, um Dampf aus dem Kessel zu nehmen.

Passivität bei Verein und Sicherheitsdienst

„Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn aufgrund der beengten Situation eine Panik ausgebrochen wäre.“ Als „grob fahrlässig“ geißelt Korbi die Passivität von Verein und Sicherheitsdienst. Zumal die drangvolle Enge nicht erstmalig aufgetreten sei, sondern sich bei jedem Heimspiel wiederhole.

Vom SV Werder Bremen war zu den Vorwürfen keine Stellungnahme zu erlangen. Derweil verweist die Polizei auf das Hausrecht des Vereins. Und das gelte für den gesamten Stadionbereich einschließlich der Eingänge. Dort sei nicht die Polizei zuständig, sondern der vom Verein engagierte Sicherheitsdienst Elko.

Doch gilt das auch bei einer drohenden Panik? „Bei einer Gefahrensituation ist die Polizei natürlich sofort zur Stelle“, sagt deren Sprecher Stefan Alken. Drei Szenarien seien denkbar, um die Polizei auf den Plan zu rufen: wenn der Verein selbst Alarm schlage, ein Betroffener einen Notruf absetze oder eine Streife Unterstützung anfordere.

Ursachen könnten Sicherheitskontrollen und ein Zaun sein

Fragt sich nur, wodurch der Engpass im Bereich der Westkurve entsteht. Als Ursache macht Korbi die verschärften und darum langwierigen Sicherheitskontrollen sowie den Zaun im Baustellenbereich aus. Wobei er nichts gegen Kontrollen an sich einzuwenden hat. „Die sind notwendig“, sagt er.

Dass das Nadelöhr mit den Bauzäunen zu tun haben könnte, weist die Bremer Weser-Stadion GmbH allerdings entschieden zurück. Der zur Verfügung stehende Platz sei genauso groß wie vor Einrichtung der Baustelle, sagt Projektleiter Wilfried Rehling. „Da gibt es keinerlei Einschränkung, die Bauzäune stehen exakt dort, wo vorher auch schon eine Sperre war.“

Ins Stadion kam Korbi erst 55 Minuten nach dem unfreiwilligen Zwischenstopp am Tor elf – eine Viertelstunde nach dem Anpfiff. Sein Eindruck: Der Verein spiele mit der Gesundheit seiner Fans. Das will er nicht länger hinnehmen. „Wenn sich daran nichts ändert, werden wir unsere Dauerkarten nach 25 Jahren zurückgeben.“