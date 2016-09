Hells-Angels-Chef Michael Wellering (links) kam mit einigen Begleitern zur Waller Beiratssitzung. Unter ihnen auch Fritjof Balz (Dritter v.l.), Ex-Mitglied des Blumenthaler Beirats. Balz hatte Anfang August sein Mandat niedergelegt. Zuvor war er von Szenekennern mehrfach an der "Parzelle Eins" beobachtet worden. (Otto Belina)

Der Auftritt von Mitgliedern der Hells Angels bei einer Sitzung des Waller Beirats sorgt bei der Bremer Polizei für Aufsehen. Andree Lehmann, Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität, kündigt an, gegen das Treiben der Rocker am Gesetz orientiert und mit aller Konsequenz vorzugehen. Nur so sei zu verhindern, dass es über kurz oder lang zu neuen Zusammenstößen zwischen den Hells Angels und verfeindeten Rockerclubs komme.

Am Donnerstagabend war Michael Wellering, Chef des Hells Angels „Charter MC West Side“ vor Lokalpolitikern des Waller Beirats aufgetreten. Zu dem neuen mutmaßlichen Rocker-Treffpunkt „Parzelle Eins“ erklärte Wellering, seine Leute hätten lediglich beim Umbau des Lokal an der Waller Straße geholfen und sich dort zum Kaffeetrinken getroffen. Die „Parzelle Eins“ sei aber keineswegs ein neues Clubhaus der Hells Angels. Von ihm und seinen Kameraden gehe keine Gefahr aus.

Das sieht Lehmann anders. Schon das Selbstverständnis des Rockerklubs sei mit rechtstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbar. „Sie sagen von sich selbst, dass sie außerhalb des Gesetzes stehen – diese Einstellung ist eine Gefahr für die innere Sicherheit“, sagt Lehmann.

Wellering trage auf seiner Kutte die sogenannte „1%-Prozent-Raute“. Die Bezeichnung „1%“ steht bei Rockern sogenannter Outlaw Motorcycle Gangs wie etwa den Hells Angels, den Bandidos oder den Mongols für das eine Prozent aller Biker, die sich selbst als Gesetzlose bezeichnen. Gesetzlose, die im Konflikt mit verfeindeten Rockerclubs nicht vor Gewalt zurückschrecken. „Die Hells Angels haben territoriale Ansprüche“, sagt Lehmann. „Wenn ein verfeindeter Klub im Hells-Angels-Gebiet auftaucht, kommt das einer Kriegserklärung gleich.“ Wie im Jahr 2006, als eine Gruppe Bandidos von Mitgliedern der Hells Angels angegriffen und teilweise lebensgefährlich verletzt wurde.

Im folgenden Prozess gaben alle Bremer Rocker ihre Beteiligung an dem Überfall auf das Vereinsheim der verfeindeten Bandidos zu. Einige von ihnen seien jetzt Mitglieder von Wellerings „Charter MC West Side“, sagt Lehmann. Die Hells Angels sind neben den Bandidos auch mit den Mongols verfeindet. Mit letzteren gerieten die Rocker in Bremen 2011 an ihrem damaligen Klubhaus „Angels Place“ am Dobben aneinander und lieferten sich eine wüste Schlägerei. Die Polizei nahm mehr als 60 Menschen fest.

Im April 2013 hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) den Verein „Hells Angels MC Bremen“ schließlich verboten. Und damit auch sämtliche Kennzeichen, die für den Motorradclub stehen, wie etwa die Kutten, der geflügelte Totenkopf oder der Schriftzug „Big Red Machine“. Sie dürfen nicht mehr gezeigt werden. Seither seien die Rocker in Bremen nicht mehr in Erscheinung getreten, um im Verborgenen weiter ihren Geschäften nachgehen zu können, vermutet Lehmann. Legal verdienten die Rocker ihr Geld etwa im Sicherheitsgewerbe oder mit Sport- und Tattoostudios. „Unsere Erkenntnisse zeigen aber auch, dass Mitglieder der Hells Angels bundesweit in Zuhälterei und Menschenhandel verwickelt sind“, sagt Lehmann. Bei Kontrollen habe die Polizei bei Hells Angels-Mitgliedern immer wieder Waffen gefunden.

Einige Jahre war es ruhig um die Rocker in Bremen geworden, jetzt sind sie offenbar zurück auf der Bildfläche: Mitglieder der Hells Angels seien in den vergangenen Monaten in Bremen wieder vermehrt mit ihren Kutten aufgetreten, sagt Lehmann. Auch die Mongols treten in der Stadt wieder in Erscheinung: Mitglieder ihres Clubs veröffentlichten in sozialen Netzwerken mehrere Fotos, die Männer mit Mongols-Kutten in Bremen zeigen. Neue Fehden gelte es unbedingt zu vermeiden, sagt Lehmann. Schon aus diesem Grund sei es wichtig, den Rockern auf allen Ebenen entgegenzutreten.