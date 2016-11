Lärmmessungen im Bremer Viertel – wie hier im Mai 2015 in und um die Lila Eule – hat es schon häufig gegeben. (Christina Kuhaupt)

Fußballspieler dürfen am Wochenende jetzt mehr Lärm machen. Wie finden Sie das?

Eberhard Greiser: Wenn man die gesundheitlichen Folgen von Lärm betrachtet, dann ist der Sportlärm wahrscheinlich noch die geringste Gefahr. Wenn man es gesundheitlich betrachtet, dann ist am gefährlichsten Verkehrslärm in der Nacht, und da vor allem Fluglärm und der Lärm von Güterzügen. Das kann höllisch laut sein. Vor allem, wenn alte Güterwagen über die Schienen rasen. Fußballlärm am Tage, da würde ich mir die geringsten Sorgen machen.

Trotzdem gibt es immer wieder Anwohner, die sich darüber beschweren.

Wir müssen unterscheiden zwischen Lärm am Tag und Lärm in der Nacht. Lärm in der Nacht ist deshalb so verheerend, weil er uns stört, so zu schlafen, dass wir uns richtig entspannen können. Das führt zwangsläufig dazu, dass der Körper Stresshormone ausschüttet. Und die Stresshormone führen automatisch zu einer Erhöhung des Blutdrucks. Wenn Sie so etwas über längere Zeit haben, wird daraus krankhafter Bluthochdruck, mit allen Folgen wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, aber auch chronische Nierenschwäche. Das ist ein hohes gesundheitliches Risiko.

Mehr zum Thema Sonntagskick Wenn Schiedsrichter pfeifen und sich die Kicker beschweren wird es laut. Dass sich Nachbarn über ... ... mehr »

Und wie ist das mit Lärm am Tag?

Wenn Sie nachts Ruhe haben, ist Lärm am Tag nicht ganz so schlimm. Aber auch der hat Auswirkungen auf Menschen, auch der führt zur Ausschüttung von Stresshormonen. Wenn wir den Einfluss von Straßenlärm am Tag und in der Nacht vergleichen, dann ist es nachts schlimmer, aber am Tag ist es auch nicht harmlos. Wenn Menschen am Wochenende mehrere Stunden durch lauten Sportlärm gestört werden, bleibt natürlich auch was hängen.

Reagieren eigentlich alle Menschen gleich empfindlich auf Lärm?

Wir haben bei unseren Studien herausgefunden, dass die Erhöhung des Erkrankungsrisikos durch Lärm bei Frauen sehr viel stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Und das liegt daran, dass Frauen seltener schwerhörig sind als Männer. Wer nichts hört, den stört auch Lärm nicht. Und selbst wenn sie gleich gut hören: Manche stört Stress einfach nicht so sehr. Und es hängt auch davon ab, welche Einstellung man zur Lärmquelle hat. Wenn man mit Piloten über Fluglärm spricht, dann sagen die: Das klingt doch fantastisch! Andere Leute, die schlafen wollen, die stört es furchtbar.

Ab wann ist Lärm gefährlich?

Wir haben herausgefunden, dass Umgebungslärm ab 40 Dezibel krank macht. Das entspricht der Lautstärke eines normalen Gesprächs. Der Dauerschallpegel, in dem Lautstärke gemessen wird, entwickelt sich nicht linear sondern logarithmisch. Wenn Sie statt 40 Dezibel 43 Dezibel hören, dann entspricht das einer Verdopplung der Lautstärke. Wenn eine Lobbygruppe zum Beispiel für Flughäfen behauptet, die Gefährlichkeit beginnt erst bei 55 Dezibel, dann liegen da Welten dazwischen.

Mehr zum Thema Sport darf lauter werden In Bremen hat der Lärm auf Sportplätzen in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten ... ... mehr »

Müssen wir jetzt Angst haben, dass die Anwohner von Fußballplätzen alle krank werden?

Nein, das glaube ich nicht. Dieser Lärm passiert ja nicht jeden Tag, sondern am Wochenende. Klar, da stört es die Leute besonders, weil sie sich zu Recht erholen wollen. Wenn ich Gesundheitspolitiker wäre, würde ich sagen, man muss abwägen: Menschen sollen Sport machen, sie entspannen beim Sport, es sollen auch Leute zugucken. Natürlich werden auch welche von dem Lärm gestört. Ich würde aus dem Lärm, der von Fußballspielen ausgeht, noch keine größere gesundheitliche Gefahr ableiten. Was mir viel mehr Sorge bereitet, ist, dass Lobbygruppen versuchen, vor allem nächtliche Lärmgrenzen aufzuweichen.

Was meinen Sie damit?

Die gesetzliche Nacht geht von 22 bis 6 Uhr. Wenn Sie erleben, wie im Mittelrheintal nachts die Güterzüge durchrauschen, das ist viel schlimmer als Fluglärm. Da wird es erheblich gesundheitsgefährlich. Und da können die Wissenschaftler argumentieren und die Bürgerinitiativen sich beschweren, das ändert nichts. Lärm ist nicht grundsätzlich schädlich. Aber wenn er sich durch mehrere Lärmereignisse von hoher Intensität auszeichnet, wie bei einem Güterzug, der heranrauscht oder bei einem Flugzeug, das übers Haus fliegt, dann hat das größere Effekte als Straßenverkehrslärm, der gleichmäßiger ist.

Das Gespräch führte Kathrin Aldenhoff.

Eberhard Greiser hat sich in mehreren Studien unter anderem für das Umweltbundesamt intensiv mit dem Thema Lärm befasst. Der Epidemiologe war viele Jahre Professor an der Universität Bremen, seit 2004 ist er emeritiert.