Gespräch mit Gabriele Bredow zum Schafferinnenmahl. (Frank Thomas Koch)

Im vergangenen Jahr ging es um Frauenberufe, in diesem Jahr geht es darum, dass man Frauen nicht schlagen soll. War die Frauenbewegung schon mal weiter?

Gabriele Bredow: Wir arbeiten seit 1975 an Frauenthemen, jedes Jahr steht unter einem Motto. Jede Schafferin wählt das Thema, das sie umtreibt. Im Sommer war „Nein ist Nein“ ein großes Thema, es gab eine Gesetzesänderung und deshalb halte ich das für ein interessantes Thema. Außerdem findet das Schafferinnenmahl in diesem Jahr am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen statt. Ein Tag, den Frauen nicht ohne Beachtung verstreichen lassen sollten.

Wie weit ist Bremen mit der Gleichberechtigung?

Frauen haben heutzutage die Möglichkeit, frei ihre Berufe zu wählen ...

... was ich als Frau Anfang 30 nicht als Erfolg sehe, das ist für mich ganz normal.

Ja, aber da geht es schon los. Frauenberufe werden schlechter bezahlt, Frauen wählen viel zu wenig mathematisch-naturwissenschaftliche Berufe, und an den Universitäten gibt es immer noch weniger Professorinnen als Professoren. Es gibt immer noch eine Gesellschaft, in der Frauen nicht die gleichen Rechte haben, weil sie die Wege vielleicht nicht bis zum Ende gehen können, sondern vorher auf der Strecke bleiben. Ich habe Kinder bekommen und bin ihretwegen zu Hause geblieben. Das ist in Ordnung, aber es hat mich um Jahre im Berufsleben zurückgeworfen. Jetzt, mit 51 Jahren, studiere ich Soziale Arbeit an der Hochschule, um mich beruflich zu qualifizieren.

Bereuen Sie es, dass Sie das nicht früher gemacht haben?

Nein, so ist mein Lebenslauf. Bereuen würde ich es, wenn ich diesen Weg nicht ändern würde. Aber das tue ich. Also habe ich nichts zu bereuen, ich muss weitermachen. Frauen gehen oft nicht den geraden Lebenslauf, sie machen Zwischenetappen. Erst die Kinder, und mit 50 Jahren pflegen sie dann vielleicht ihre Angehörigen und kommen wieder raus aus dem Beruf. Das habe ich im Moment nicht, aber ich sehe, dass man es schwer hat, im Beruf wieder Fuß zu fassen. Man bekommt keine Vollzeitbeschäftigung, die wenigsten kommen überhaupt wieder richtig in Lohn und Brot, und wenn dann in Teilzeit oder in Berufen, die nicht so gut bezahlt werden. Die Frage ist doch: Warum wird eine Kindergärtnerin nicht so bezahlt, wie jemand, der in der Wirtschaft arbeitet?

Wir sind also nicht besonders weit mit der Gleichberechtigung.

Nein, die Gleichberechtigung ist nicht so weit, wie sie sein könnte. Ich bin damals zu Hause geblieben, weil die Kinderbetreuung noch nicht so ausgebaut war. Heutzutage hat man zumindest den Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung. Wir sehen aber, wie schwierig das in der Wirklichkeit ist, weil es zu wenige Plätze gibt.

Sie haben sich nach der Schule für eine klassische Frauenrolle entschieden, haben eine Ausbildung gemacht, waren dann Hausfrau und Mutter. Warum sind Sie ausgebrochen?

Ich bin ausgebrochen, weil es mir so nicht gereicht hat. Jetzt studiere ich und arbeite 18 Stunden die Woche in einer Grundschule. Ich bin nicht die klassische Hausfrau und Mutter. Ich hab das gemacht, um die Kinder großzuziehen. Das war auch gut, aber jetzt will ich wieder etwas anderes machen. Es waren meine Ehrenämter, auch hochrangige, die mich dorthin gebracht haben.

Eine besondere Ehre: Gabriele Bredow ist dieses Jahr die 1. Schafferin beim Schafferinnenmahl. (Frank Thomas Koch)

Ehrenämter bringen in Sachen Rente allerdings nichts.

Ja, durch das nichtbezahlte Arbeiten komme ich in Altersarmut. Das muss ich nun nacharbeiten. Wenn man auf dem Rentenauszug sieht, ich habe nie gearbeitet, ist das schwierig. Vor allem wenn man die ganze Zeit ehrenamtlich gearbeitet hat.

Die Bürgerschaft ist ein schönes Haus, aber das Rathaus pompöser. Empfinden Sie es als Kränkung, dass das Schaffermahl dort stattfindet, aber nicht das Schafferinnenmahl?

Nein, die Bürgerschaft ist das Haus, in dem die Bürger ein und aus gehen und ihre Rechte durchsetzen, dort wird debattiert. Der Rahmen für die Veranstaltung ist die Bürgerschaft.

Sie wollen also gar nicht ins Rathaus, selbst wenn Carsten Sieling Sie einladen würde?

Nein. Wir können gerne zu einem Frauenthema eine Veranstaltung im Rathaus machen, aber nicht das Schafferinnenmahl.

Was wollen Sie mit der Veranstaltung in diesem Jahr erreichen?

Wir wollen Frauen stärken. Die Prävention soll in den Vordergrund rücken. Frauen sind keine Opfer, wir sollten uns nicht zurücknehmen. Angsträume und -orte darf es nicht geben. Wir wollen nicht dazu gedrängt werden zu sagen, geh nicht mehr aus dem Haus, dann kann dir nichts passieren. Es geht aber nicht nur um Gewalt außer Haus. Häusliche Gewalt ist weit verbreitet und kein Phänomen der Neuzeit oder der Unterschicht.

Warum ist die Veranstaltung nach 42 Jahren immer noch wichtig?

Das Schafferinnenmahl entstand als Gegenveranstaltung zum Schaffermahl, zu dem lange keine Frauen geladen waren. In den Jahren ist viel passiert, 2015 wurden die ersten Frauen eingeladen: vier bei 400 geladenen Männern. Ein Anfang. Wir haben entschieden, dass wir keine Gegenveranstaltung mehr machen. Wir möchten Frauenthemen in die Öffentlichkeit bringen. Wir laden nicht die oberen Zehntausend ein, sondern sozial engagierte Frauen. Auch Frauen, die sonst nicht in den Genuss kommen, einen Abend in der Bürgerschaft zu verbringen und dort wertgeschätzt zu werden.

Das Gespräch führte Kathrin Aldenhoff.

Zur Person:

Gabriele Bredow ist die 1. Schafferin beim 42. Schafferinnenmahl. Die 51-Jährige studiert im 3.Semester Sozialwissenschaften. Sie hat zwei Kinder. Bredow ist Sprecherin des Beirats Hemelingen und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Katholische Frauen.

Tradition seit 41 Jahren Das Schafferinnenmahl gibt es seit 1975, es findet in der Bremischen Bürgerschaft statt. Organisiert wird es von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Sie legen jedes Jahr ein Motto fest und laden eine Gastrednerin zum Thema ein. Dieses Jahr lautet es „Nein heißt Nein – Frauen sind unschlagbar“. Als Gastrednerin wird die Frauenrechtlerin Ursula Schele erwartet. Der einzige Mann auf der Gästeliste ist Bürgerschaftspräsident Christian Weber, er spricht ein Grußwort.