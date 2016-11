Netzwerken: Wael Hallak (links) sucht einen Minijob, Amer Alfallaha will ihm dabei helfen. (Christina Kuhaupt)

Als Erstes tippt Amer Alfallaha immer das Wort „Aufenthaltserlaubnis“. Es ist für Arbeitgeber die wichtigste Information, sogar noch wichtiger als die Deutsch-Kenntnisse. Der 33-jährige Syrer hat das Wort schon dutzende Male in seinen Laptop geschrieben, seit einigen Wochen legt er ein Online-Profil nach dem anderen an, stellt einen beruflichen Lebenslauf nach dem anderen ins Netz. Eine Grundschullehrerin, ein Friseur, ein Mechaniker – sie alle sind in den vergangenen Monaten aus Syrien nach Deutschland geflohen, sie alle suchen Arbeit. Und Amer Alfallaha hilft ihnen dabei.

Der Syrer lebt seit einem Jahr in Bremen, gemeinsam mit Essam Alashrafani und der Bremer Unternehmerin Christine Bornkeßel erfand er den „Potential Pool Bremen“: Mithilfe dieser Gruppe auf der Onlineplattform Xing wollen sie Bremer Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, und Geflüchtete, die Arbeit suchen, zusammenbringen.

Die Idee ist gut, sie wurde sogar ausgezeichnet, sie ist Bremens „Diversity Idee des Jahres“: Christine Bornkeßel, Amer Alfallaha und Essam Alashrafani erhielten im Juni ein Preisgeld von 12.000 Euro für ihr Projekt. Die Jury lobte die Idee als innovativ: So ein Konzept, um Geflüchtete und potenzielle Arbeitgeber zu vernetzen, werde dringend benötigt.

In der Stadt Bremen waren im September rund 6.400 Menschen aus – so heißt es bei der Behörde – nichteuropäischen Asylherkunftsländern arbeitssuchend gemeldet, rund 5.000 von ihnen haben einen aktuellen Fluchthintergrund. Rund 3.900 von ihnen stammen aus Syrien, fast alle haben eine Aufenthaltserlaubnis.

6.400 Arbeitssuchende

Doch die Behörde weiß wenig über diese 6.400 Arbeitssuchenden: Zu 3.700 von ihnen liegt der Arbeitsagentur keine Angabe zum Schulabschluss vor, 4.200 haben keinen formalen Berufsabschluss, so geht es aus der Statistik der Behörde hervor. Etwa 1.500 Geflüchtete haben keine Angaben zur Berufsausbildung gemacht, knapp 500 haben einen akademischen Abschluss.

„Arbeiten funktioniert in Syrien anders als in Deutschland“, sagt Amer Alfallaha. „Wir machen das ohne Ausbildung.“ Doch in Deutschland ist es schwierig, ohne Ausbildung einen Job zu finden. Deshalb suchen viele in der Xing-Gruppe nach einem Praktikum oder einem Ausbildungsplatz.

„Alle möchten arbeiten und etwas machen, das zu ihnen passt“, sagt Amer Alfallaha. Aber es sei eben nicht leicht, eine Stelle zu finden. Besonders wenn man in einer Gemeinschaftsunterkunft am Rand der Stadt sitzt, und keinen Kontakt zu Bremer Unternehmen hat.

Hilfe für Geflüchtete

Die Idee von Amer Alfallaha, Essam Alashrafani und Christine Bornkeßel könnte also von großem Nutzen sein. Von dem Preisgeld haben die drei zwei Laptops gekauft und einen mobilen Wlan-Sender. Damit ausgerüstet fahren Amer Alfallaha und Essam Alashrafani zu Bremer Flüchtlingsunterkünften und helfen Geflüchteten dabei, ihren Lebenslauf, ihr Wissen und ihre beruflichen Erfahrungen online zu präsentieren.

Ihren Besuch kündigen sie vorher an, wer Interesse an ihrer Hilfe hat, setzt sich mit den beiden vor den Laptop und erzählt ihnen, in welchem Beruf sie in ihrer Heimat gearbeitet haben. Etwa 20 Minuten brauchen die beiden Männer, um ein Profil anzulegen.

Erstellung eines Profils

An diesem Tag soll Wael Hallak ein Profil bekommen, Amer und er kennen sich vom Sprachkurs bei der VHS, an diesem Nachmittag sitzen sie in einem Café, um das Onlineprofil anzulegen. Wael Hallak kommt aus Aleppo. Er hat dort drei Jahre studiert, Bauingenieurwesen, einen Abschluss hat er nicht.

Amer Alfallaha sitzt mit dem 25-Jährigen vor dem Laptop, der hat seinen Lebenslauf auf einem USB-Stick mitgebracht. Auf Deutsch, das macht es leichter für Amer Alfallaha, oft muss er die Berufsbezeichnungen erst aus dem Arabischen übersetzen. Und wer schon mal einen Lebenslauf in einer Fremdsprache geschrieben hat, der weiß, wie schwierig das sein kann.

Die Bundesagentur für Arbeit hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres in der Stadt Bremen knapp 400 Arbeitslose aus auf den Arbeitsmarkt vermittelt. Weitere 2.800 vermittelte die Agentur in eine Ausbildung oder eine Maßnahme, dazu zählen zum Beispiel auch Integrationskurse.

Einzelne Personen können auch mehrmals erfasst sein, etwa wenn sie in eine Maßnahme vermittelt wurden, danach aber wieder arbeitslos waren. Mitte September waren in Bremen rund 2.500 Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern arbeitslos gemeldet, arbeitssuchend waren rund 6.400.

69 Mitglieder in der Xing-Gruppe

Von solchen Zahlen ist das Projekt Potential Pool weit entfernt: 69 Mitglieder hat die Xing-Gruppe Anfang November. Das sind nicht viele, angesichts von 10.300 Flüchtlingen, die im vergangenen Jahr in die Stadt Bremen kamen und etwa 2.800, die in diesem Jahr bis Ende September kamen – die unbegleiteten Minderjährigen nicht mitgezählt.

Ja, das Schneeballsystem funktioniere noch nicht, gibt Christine Bornkeßel zu. Sie arbeiten dran: Sie wollen noch mehr Träger von Flüchtlingsunterkünften ansprechen, ihr Projekt vorstellen, den Geflüchteten erklären, was ihnen so ein Profil auf Xing überhaupt bringt. Auf jedem Empfang verteilt Unternehmerin Christine Bornkeßel Flyer, die das Projekt erklären, vom Preisgeld schaltet sie nun Anzeigen für ihre Idee.

Sie glaubt an das Projekt, aber von der Resonanz ist Christine Bornkeßel enttäuscht. Sie hatte mehr erwartet von der Bremer Wirtschaft, hatte gedacht, dass mehr Unternehmen der Xing-Gruppe beitreten, um dort nach Personal zu suchen. „Ich habe immer wieder von Unternehmern gehört: Wir wollen die Menschen kennenlernen, die zu uns gekommen sind“, sagt sie. „Aber den ganz großen Willen dazu, den erkenne ich nicht. Da hatte ich mir mehr erhofft.“

Mit ihrer Idee wollen sie eine Plattform bieten, keine Jobs vermitteln, darauf legt Christine Bornkeßel Wert. Aber natürlich wäre es schön, wenn die Gruppen-Mitglieder einen Job fänden – sei es ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein fester Arbeitsplatz.

Von der Idee zum Erfolg

Bisher hat das erst bei einem jungen Mann geklappt. Aber die drei sind sich sicher: Wenn mehrere Geflüchtete über ihre Gruppe einen Job gefunden haben, dann wird sich das herumsprechen. Und dann könnte aus ihrer Idee ein Erfolg werden.

Arbeitssuchend oder arbeitslos Jeder, der bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet ist, ist auch arbeitssuchend. Anders herum gilt das nicht. Arbeitssuchend aber nicht arbeitslos sind Personen, die zwar eine Beschäftigung suchen, dem Arbeitsmarkt aber im Moment nicht zur Verfügung stehen. Weil sie zum Beispiel noch keinen Aufenthaltsstatus haben und nicht arbeiten dürfen oder weil sie gerade in einer Maßnahme stecken.