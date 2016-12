Ein 24-Jähriger schoss am Donnerstagabend vor einem Imbiss in Gröpelingen mit einer Schreckschusspistole auf eine Frau – und sorgte so für einen Großeinsatz der Polizei. (Christian Butt)

Am Donnerstagabend hat in Gröpelingen ein Mann mit einer Schreckschusspistole auf eine Frau geschossen. Für wie gefährlich hält die Polizei so einen Täter, zumal in Zeiten von Amokläufern und Anschlägen?

Daniel Heinke: Jetzt, wo wir wissen, was passiert ist, war dieser Täter natürlich nicht schrecklich gefährlich. Aber das, was die Sache so gefährlich macht, ist ja die Einschreitsituation. Wo Bürger wahrnehmen, dass da jemand eine Schusswaffe mit sich führt. Und wo weder die Bürger noch die Einsatzkräfte in der Lage sind, zu erkennen, ob das eine scharfe Waffe ist oder nicht.

Ein glimpflicher Ausgang, aber doch eine erschreckende Situation?

Ja, und das in doppelter Hinsicht: Zum einen ist das sehr verschreckend für die Bürger, die das wahrnehmen und sich dadurch bedroht fühlen. Aber das Hantieren mit solchen Waffen in der Öffentlichkeit ist auch für den, der es tut, hochgradig gefährlich.

Weil er riskiert, selbst erschossen zu werden?

Die Polizeikräfte werden immer versuchen, die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren, ohne den Täter zu verletzen. Aber sie müssen solche Fälle zunächst immer so behandeln, als ob der Täter eine scharfe Schusswaffe hätte. Und eine solche Situation kann sich für die einschreitenden Beamten schnell so darstellen, dass die einzige Möglichkeit, die wahrgenommene Gefahr abzuwehren, unmittelbarer Zwang ist. Das kann bis hin zum Schusswaffeneinsatz gehen.

Schreckschusswaffen sind selbst für Profis kaum von echten Waffen zu unterscheiden. Bereitet es der Polizei da nicht Sorge, dass sich immer mehr Menschen eine Schreckschusswaffe zulegen?

Aus polizeilicher Sicht sind Schreckschusswaffen in der Tat sehr kritisch zu sehen. Zum einen, weil diese Waffen, auch wenn sie tatsächlich nur zum eigenen Schutz geführt werden, nur einen falschen weil nicht vorhandenen Schutz suggerieren.

Daniel Heinke ist Leiter der Kriminalpolizei Bremen. (Frank Thomas Koch)

Wie ist das zu verstehen?

Schreckschusswaffen besitzen in der konkreten Verteidigungssituation ja keinen wirklichen Wert. Sie knallen nur. Zugleich beschwören sie aber eine sehr große Gefahr herauf, weil ein Gegenüber sie für eine echte Waffe halten kann und dann seinerseits eine viel stärkere Gewalt anwendet, als er es möglicherweise sonst getan hätte. Und um sich dagegen zu verteidigen, ist die Schreckschusswaffe eben nicht geeignet.

Gerade wegen der Schreckschusswaffe eskaliert die Situation?

Richtig. Ich will natürlich nicht sagen, dass man sich nicht verteidigen darf. Aber es kann eskalieren, ohne dass der Besitz einer solchen Waffe mit einem echten Mehr an Verteidigungsfähigkeit verbunden ist. Das Gegenüber glaubt, sie haben eine Waffe und wird aggressiver.

Und was ist mit dem Abschreckungsfaktor dieser Waffen?

Der kann natürlich funktionieren. Es kann aber dazu führen, dass der Täter nur noch aggressiver wird.

Aber wenn das Hantieren mit einer Schreckschusswaffe so viele Gefahren birgt – wie ist dann zu verstehen, dass der Täter aus Gröpelingen kurz darauf wieder auf freiem Fuß war?

Um ihn inhaftieren zu können, müssen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen. Die sind bei einem solchen Delikt nach der Strafprozessordnung aber nicht vorgesehen.

Und was bedeutet in diesem Zusammenhang „Gefährderansprache“? Klingt nach mahnendem Zeigefinger und Dududu?

Das bedeutet, dass dem Störer – ein Begriff aus dem Polizeirecht – sehr eindrücklich vor Augen geführt wird, welche Gefahren er heraufbeschwört und welche Konsequenzen sein Handeln haben kann. Ziel der Gefährderansprache ist es, zu verhindern, dass er eine solche Tat noch einmal begeht.

Aber für den 24-Jährigen aus Gröpelingen sind doch gerade die Konsequenzen sehr überschaubar?

Glaube ich nicht. Wir haben selbstverständlich sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet. Und wahrscheinlich kommt noch Bedrohung dazu. Dafür wird er sich einem Strafverfahren stellen müssen.

Wie sieht es mit einer Kostenerstattung für den Einsatz aus. Sie waren mit einem guten halben Dutzend Streifenwagen vor Ort?

Wir prüfen, ob es rechtlich möglich ist, ihm die Kosten dieses Einsatzes in Rechnung zu stellen.

Was ist da zu prüfen?

Wir haben hier das rechtliche Nebeneinander von Strafprozessrecht und Polizeirecht. Da lässt sich so etwas nicht aus dem Stand beantworten. Im normalen Strafverfahren muss die Polizei alles tun, um die Straftat aufzuklären. Das ist ihr allgemeiner gesetzlicher Auftrag, dafür kann der Täter nicht zur Kostenerstattung herangezogen werden. Nach dem Polizeirecht aber schon, wenn er als Störer eine behördliche Maßnahme verursacht. Das ist hier zwar der Fall, aber zugleich ist er Beschuldigter eines Strafverfahrens. Deshalb muss man immer im Einzelfall prüfen, ob er für die Kosten herangezogen werden kann.

Die Fragen stellte Ralf Michel.

Daniel Heinke ist Leiter der Kriminalpolizei Bremen. Zugleich ist der 42-Jährige als Honorarprofessor für Strafrecht an der Hoch­schule für Öffentliche Verwaltung Bremen tätig.

Schreckschusswaffen

Schreckschusswaffen sind Nachbildungen von echten Pistolen und Revolvern. Sperren verhindern, dass mit ihnen Projektile verschossen werden, die Waffen funktionieren mit Platzpatronen, Reizgas oder auch Signalmunition. Trotzdem gelten sie als gefährlich, weil ihre Druckwirkung so hoch ist, dass sie aus nächster Nähe abgefeuert schwere Verletzungen hervorrufen können. Besitz, Erwerb und Transport der frei verkäuflichen Waffen sind ab 18 Jahren gestattet. Außerhalb von eigener Wohnung, Geschäftsräumen und Grundstück ist seit April 2003 für Schreckschusspistolen der Besitz eines Kleinen Waffenscheins erforderlich. Das Schießen mit diesen Waffen ist aber auch mit Waffenschein nur auf dem eigenen eingezäunten Grundstück erlaubt. Außerhalb ist hierfür eine Erlaubnis erforderlich.