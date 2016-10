Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) wurde vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zwei Mal befragt. Die Fraktion der Linke kritisiert sein Verhalten vor allem bei der Durchsuchung des Islamischen Kulturzentrums im Rahmen des Anti-Terror-Einsatzes im Februar 2015 in Bremen. (Frank Thomas Koch)

136 Kilogramm Akten, 150.000 Blatt Papier, 27 Zeugenvernehmungen, über 120 Sitzungsstunden und 5100 Tassen Kaffee waren notwendig, um den Ablauf des Anti-Terror-Einsatzes Ende Februar 2015 in Bremen in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zu hinterfragen. Am Mittwochnachmittag haben die Bürgerschaftsfraktionen ihren 114 Seiten starken Abschlussbericht vorgestellt.

„Strukturelle Mängel und individuelle Fehler haben das Einsatzgeschehen vom 27. Februar bis zum 1. März geprägt“, lautet die wesentliche Erkenntnis des Ausschusses, der zugleich aber insbesondere der Polizei einen „durchaus selbstkritischen Umgang mit den teilweise gravierenden Fehlern“ zuspricht. Die Beweisaufnahme habe „die Bereitschaft gezeigt, einen Optimierungsprozess in Gang zu setzen, um festgestellte Versäumnisse künftig zu vermeiden“.

440.000 Euro Kosten für Ausschuss

Zur Arbeit des Ausschusses waren sich die Politiker aller Fraktionen einig: Die sei durchgängig vom konstruktiven Bemühen um Aufklärung geprägt gewesen. Was weitgehend zu gemeinsamen Bewertungen und Schlussfolgerungen führte und seinen Niederschlag in dem Empfehlungsteil des Berichtes findet. Trotzdem gibt es ein Minderheitenvotum in dem Abschlussbericht – die Fraktion der Linken kommt hinsichtlich der Durchsuchung des Islamischen Kulturzentrums (IKZ) und zur Rolle des Innensenators zu abweichenden Feststellungen. Nicht zuletzt wurde am Mittwoch auch diese Zahl präsentiert: Mindestens 440.000 Euro hat Bremen die parlamentarische Aufarbeitung des Großeinsatzes der Sicherheitskräfte gekostet.

Rückblick, Ende Februar 2015: Eine Stadt in Alarmzustand. Es gibt Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag in Bremen. Schwerbewaffnete Polizisten prägen am Sonnabend, 28. Februar, das Bild der Innenstadt, es gibt Verhaftungen, am Abend wird das Islamistische Kulturzentrum (IKZ) durchsucht. Gefunden wird nichts. Keine Spur von den mutmaßlichen Attentätern, eine angeblich aus Frankreich eingereiste Gruppe. Und auch Waffen oder Sprengstoff werden weder am Wochenende selbst noch später gefunden.

Erleichterung allenthalben. Doch die ist nur von kurzer Dauer. Immer mehr Pannen der Polizei bei dem Einsatz werden bekannt, außerdem fühlt sich Bremens Politik nicht ausreichend informiert. Die Glaubwürdigkeit der Quellen wird infrage gestellt und insbesondere die Durchsuchung des IKZ kritisiert. Die Linke argwöhnt, dass Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hierfür ganz einfach eine gute Gelegenheit beim Schopfe gepackt hat und beantragt – unterstützt von 13 Abgeordneten der CDU – einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Der wälzte zunächst die Akten und begann dann am 1. Dezember, in öffentlichen und geheimen Sitzungen reihenweise Zeugen zu verhören. Innensenator, Polizeipräsident, der Chef des Verfassungsschutzes, die Einsatzleiter der Polizei, ja sogar Journalisten und eine der Quellen für den Einsatz – sie alle standen dem Ausschuss über Wochen und Monate Rede und Antwort.

Pannen der Polizei

Ein Schwerpunkt bildeten dabei die Pannen der Polizei. „Allerdings ist auch dem Untersuchungsausschuss durchaus deutlich geworden, dass eine solch hochkomplexe Situation mit Hunderten von Einsatzkräften immer auch eine gewisse Fehleranfälligkeit mit sich bringt“, heißt es nun im Abschlussbericht. Die Ursachen dieser Versäumnisse seien unterschiedlicher Natur und teilweise auf individuelle Fehler und teilweise auf unterbliebene Absprachen und mangelnde Dokumentation von Absprachen und deren Verschriftlichung zurückzuführen. „Zukünftiges Ziel muss es sein, diese Fehleranfälligkeit durch vielfältige Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.“

Ausdrücklich begrüßt der Untersuchungsausschuss „die kritische polizeiinterne Nachbereitung des Einsatzgeschehens“. Man sei davon überzeugt, „dass mit der Verknüpfung aller Handlungsempfehlungen ein zukünftiges, vergleichbares Ereignis deutlich besser beherrschbar sein sollte“. Diesem Ziel dienten auch die Bestrebungen, in engem Austausch mit anderen Bundes- und Landesbehörden zusammenzuarbeiten, Erfahrungsaustausch zu betreiben und Maßnahmen zu treffen, um eine reibungslose Amtshilfe zu gewährleisten.

Empfehlungen des Ausschusses

Um es künftig besser zu machen, spricht der PUA eine Reihe von Empfehlungen aus. Die Vielzahl individueller Fehler und Verstöße gegen polizeiliche Basisfertigkeiten lasse sich nicht allein mit strukturellen Defiziten erklären. Der Ausschuss empfiehlt daher, das bereits durch die Polizei vorgelegte Aus- und Fortbildungskonzept stringent umzusetzen und kontinuierlich unter Zuhilfenahme externer Sachverständiger auszubauen. Dabei sollte die Polizei Bremen eng mit den Sicherheitsbehörden der anderen Bundesländer sowie den Bundesbehörden zusammenarbeiten.

Am Herzen liegt dem Ausschuss die Frage, wie mit Fehlern umgegangen wird. Die Polizeiführung soll Vorschläge zur weiteren Förderung einer offenen Fehlerkultur und Einsichtsförderung entwickeln. Um dieser Bitte Nachdruck zu verleihen, soll darüber innerhalb eines Jahres der Innendeputation berichtet werden.

Zur langfristigen Qualitätssicherung und zur Verstärkung einer offenen Fehlerkultur empfiehlt der Ausschuss, das Bremische Polizeigesetz dahingehend zu ändern, dass der Senator für Inneres verpflichtet ist, dem Kontrollausschuss nach dem Bremischen Polizeigesetz über geheimhaltungsbedürftige Vorgänge in gleichem Maße Bericht zu erstatten, wie dies für die Parlamentarische Kontrollkommission bereits vorgesehen ist. Angesprochen ist damit unter anderem das Recht, Ermittlungsakten einzusehen.

„Der Polizei Bremen lag zur Bewältigung des Anti-Terror-Einsatzes keine ausgearbeitete Planentscheidung/Konzeption im Hinblick auf die Gefahr von Anschlägen vor“, lautet ein weiterer Befund des PUA. Dies sei aber mittlerweile nachgeholt worden. Trotzdem bittet der Ausschuss die Polizei Bremen, im Erfahrungsaustausch mit anderen Bundesländern zu prüfen, ob für weitere Szenarien konkrete Planentscheidungen/Konzeptionen zu erstellen sind.

Verbindliche Spielregeln

Zudem sollen die Behördenleitungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen verbindliche Vereinbarungen treffen, die sicherstellen, dass die jeweilige Verantwortlichkeit klar zuzuordnen bleibt. Die Staatsanwaltschaft sollte laut Ausschuss ausschließlich Informationen im Rahmen von Ermittlungsverfahren und der ihr per Gesetz in der Gefahrenabwehr zugedachten Rolle erhalten.

Anregungen der Polizei, die nicht eilbedürftige Durchsuchungen, Telekommunikationsüberwachungen und Observationen betreffen, müssten in Zukunft grundsätzlich unter Angabe von Gründen schriftlich erfolgen. Und außerdem den ausdrücklichen Hinweis enthalten, ob diese im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens oder von Gefahrenabwehr erfolgen solle. „Nur durch die Festlegung dieser Spielregeln kann aus der Sicht des Ausschuss es künftig verhindert werden, dass nicht gerichtsverwertbare Informationen ungewollt Eingang in strafrechtliche Ermittlungsverfahren finden“, heißt es im Abschlussbericht. Ein deutlicher Hinweis des Ausschusses auf den größten Streitpunkt während seiner Tätigkeit – das Zustandekommen des Durchsuchungsbeschlusses für das IKZ.

Klare Vorgaben für V-Leute

Eine entscheidende Rolle für den Anti-Terror-Einsatz kam mehreren sogenannten Vertrauenspersonen zu. Deren Hinweise wurden zum Auslöser für den Einsatz. Doch die Seriosität dieser Quellen und die Qualität ihrer Angaben wurden zum Teil bezweifelt. Auch und gerade von der Polizei. Der Untersuchungsausschuss leitet hieraus die Forderung nach klaren Vorgaben für Auswahl und Eignung sowie deren Anwerbung und Einsatz ab. Diese Vorgaben sollen im Polizeigesetz verankert werden. Es gelte, zwingend belastbare Zuverlässigkeitserklärungen zu entwickeln.

Außerdem empfiehlt der Ausschuss, „in Zukunft den Einsatz von externen Vertrauenspersonen in Ermittlungsverfahren in Schriftform klar zu regeln und dabei auch verbindliche, schriftliche Vereinbarungen zur Frage der Verwertbarkeit der Informationen zu treffen“. Was in Richtung der wichtigsten Quelle für den Anti-Terror-Einsatz zielt, den Informanten des Zolls. Zu dessen Hinweis gab es, wenn überhaupt, nur mündliche Angaben.

Auch der Zoll selbst bekommt im Abschlussbericht sein Fett weg. Der PUA mag sich nicht damit abfinden, dass dieser „wichtige Zweig der deutschen Sicherheitsarchitektur“ keiner wirkungsvollen parlamentarischen Kontrolle unterliege. Der Ausschuss hegt Zweifel, ob dieser Zustand mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist und fordert den Senat auf, auf Bundesebene auf eine entsprechende Kontrolle hinzuwirken.

CDU will mehr Befugnisse für Polizei

Die CDU hält die Novellierung des Polizeigesetzes auch noch an anderer Stelle für geboten. Sie möchte darin zur Abwehr terroristischer Anschläge und Bedrohungen weitere polizeiliche Befugnisse verankern: Die Möglichkeit der präventiven Telekommunikationsüberwachung von als „Gefährder“ eingeschätzten Personen, den Einsatz automatisierter Lesegeräte für Kraftfahrzeugkennzeichen und den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung an Bahnhöfen, Flughäfen und an weiteren Gefahrenorten.

Minderheitenvotum der Linken

Die Fraktion der Linken sorgt für das einzige Minderheitenvotum des Abschlussberichtes. Dabei geht es um die Rolle von Innensenator Ulrich Mäurer und um die Durchsuchung des Islamischen Kulturzentrums (IKZ). „Wir kommen unter Würdigung der am sogenannten Terrorwochenende vorliegenden Hinweise und Ermittlungsergebnisse zu der abweichenden Schlussfolgerung, dass eine Durchsuchung des IKZ unter keiner der beiden Varianten – Gefahrenabwehr nach Polizeigesetz oder Strafprozessordnung – möglich oder rechtlich zulässig war.“

Die Linke betont allerdings, dass es ihr bei der Bewertung dieser Frage keineswegs darum geht, dem IKZ eine „weiße Weste“ zu bescheinigen. „Auch wir sehen das IKZ als religiöses und ideologisches Zentrum des Salafismus in Bremen, das selbstverständlich in die Beobachtungssphäre der Sicherheitsbehörden gehört.“

Kritik am Innensenator

Wenn aber die Sicherheitsbehörden gegen eine derartige Einrichtung vorgingen, so habe dies ausschließlich auf einer gerichtsfesten Rechtsgrundlage und auf Grund von hinreichenden Tatsachen oder belegbaren Ansatzpunkten zu erfolgen. Die hat es nach Ansicht der Linken in diesem Fall nicht gegeben. Wohl aber die politische Einflussnahme durch Ulrich Mäurer. Dem Innensenator sei zudem eine Reihe Fehlinformationen gegenüber der Öffentlichkeit vorzuwerfen. Zudem seien in parlamentarischen Gremien Behauptungen vorgetragen worden, die sich zumindest nachträglich als offensichtlich falsch dargestellt hätten.