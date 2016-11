Diese Gruppe Eltern hat mit ihren Kindern am Mittwoch vor dem Eingang Börsenhof A der Bürgerschaft gegen die geplante Kita-Gebührenordnung demonstriert. (Christina Kuhaupt)

Frau Bogedan, auch der zweite Entwurf für eine neue Kitagebührenordnung sorgt für Verärgerung bei Eltern, weil Kosten dafür, dass Geringverdiener von Gebühren befreit werden, auf besser verdienende Familien umverteilt werden. Dagegen demonstrieren Eltern. Was sagen Sie diesen Eltern?

Claudia Bogedan: Ich bin sehr zufrieden mit dem überarbeiteten Entwurf. Künftig werden viele Eltern weniger Kita-Beiträge bezahlen als bisher. Die Beiträge werden gerechter verteilt, das ist eine Verbesserung. Ich finde es nicht gerecht, dass ich als Mutter den gleichen Kindergartenbeitrag bezahlen muss wie die alleinerziehende Mutter der Freundin meines Sohnes, die Krankenschwester ist. Auf dieses Gerechtigkeitsdefizit gibt die neue Beitragsordnung eine klare Antwort: Die Eltern werden alle gemäß ihrer Leistungsfähigkeit belastet.

Der neue Entwurf entlastet die Mittelschicht und belastet Familien mit höherem Einkommen noch stärker. Welche Kita-Gebühr müssen Sie künftig zahlen?

Ich muss natürlich den Höchstsatz von 426 Euro zahlen, und ich finde das richtig so.

Elternvertreter sagen, der Entwurf sei mit der heißen Nadel gestrickt worden, einige Eltern wollen dagegen klagen. Muss man sich darauf einstellen, dass es bald einen dritten Entwurf geben wird?

Der Entwurf ist keineswegs mit der heißen Nadel gestrickt worden. Ich begleite seine Entstehung seit Monaten. Es sind alle Vorgaben des Oberverwaltungsgerichts umgesetzt worden. Weggefallen ist jetzt die Setzung, dass wir durch die Kita-Beiträge auch mehr Einnahmen erzielen sollten. Dadurch konnten noch mehr Eltern entlastet werden. Aber an der Systematik ist nichts mehr verändert worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Entwurf rechtlich keinen Bestand hat, unsere Juristen und die des Justizressorts haben intensiv geprüft.

Kita-Gebühren sind ein Streitthema, Kita-Ausbau ein zweites. An fehlenden Kita-Plätzen gab es im Sommer schon massive Kritik. Nun haben Sie ein Kind bekommen und steigen nach der Zeit im Mutterschutz als Senatorin wieder ein. Während Ihrer Abwesenheit hagelte es weiter Kritik. Wie schwierig ist es für Sie, dass es ausgerechnet bei diesem Thema brennt und in Ihrem Ressort ein früherer Ausbau verschlafen wurde?

Wenn Sie glauben, dass ich jetzt acht Wochen zu Hause gesessen habe und Augen und Ohren zugeklappt habe, dann irren Sie. Ich habe mit Blick auf meine eigene Gesundheit und die Gesundheit meines Kindes darauf verzichtet, öffentliche Termine wahrzunehmen. Aber hier im Ressort hat es in der Zeit keinen Stillstand gegeben. Doch ich bin in der Tat ein ungeduldiger Mensch, ich bin nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der wir vorankommen.

Was macht es so schwierig, schneller Kita-Plätze zu schaffen?

Wir leben nicht in Brasilien und können nicht einfach Blechhütten aufstellen. Wir brauchen geregelte Verfahren. Daran sind viele Stellen beteiligt, um fachlich und baulich angemessen zu bauen. Und es ist nicht einfach, Flächen für neue Kitas zu finden. Denn gerade da, wo es besonders viele Kinder gibt, ist die Bebauung oft besonders dicht, zum Beispiel in Schwachhausen oder Findorff.

Vor anderthalb Jahren gab es von Wohlfahrtsverbänden und dem Bauunternehmer Klaus Hübotter das Angebot, 20 Kitas zu bauen. Darauf gab es sehr lange nur äußerst verhaltene Reaktionen aus dem Bildungsressort. Man hat Investoren nicht zugesagt, obwohl der Bedarf da war. Können Sie nachvollziehen, dass Investoren nun verärgert sind, wenn Sie jetzt zuletzt gesagt haben, es sei auch für private Bauherren schwierig, schnell Kitas zu bauen?

Es ist leider in der Tat schwierig und langwierig, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten, auch für die Privaten. Es geht nicht darum, hämisch auf Investoren zu zeigen und zu sagen: Ihr kriegt es auch nicht hin. Sondern das Problem ist doch, dass wir es – Öffentliche wie Private – leider nicht schaffen, bis zum Beginn des nächsten Kita-Jahres schnell neue Kitas zu bauen. Deshalb müssen wir ja jetzt in großem Stil auf Mobilbauten setzen.

Welche rechtlichen Vorgaben machen es so schwierig, was ist der Bremsstein?

Was es schwierig macht, ist, dass wir für den Bau neuer Kitas eine öffentliche Ausschreibung machen müssen. Ohne das ginge es sehr viel schneller, aber das EU-Recht schreibt dies vor. Das können wir nicht mal eben außer Kraft setzen. Wenn wir auf eine Ausschreibung verzichten, können Firmen klagen, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sich für den Bau der Kita zu bewerben. Es hilft uns nicht, eine Kita zu bauen, wenn dann später jemand klagt und wir sie wieder abreißen müssen.

Sie sagen, es dauert lange, wenn man sich an die Vorgaben hält. Man wäre aber ja jetzt trotzdem schon viel weiter beim Kita-Ausbau, wenn man damals Investoren direkt zugesagt hätte. Ihre Behörde hat sehr lange gezögert. Dass Investoren für die Kommune Kitas bauen, ist ja innerhalb der SPD durchaus umstritten. Wie stehen Sie zum Investorenmodell?

Ich habe mit dem Investorenmodell überhaupt kein Problem und keine ideologischen Vorbehalte. Aber ich kann mich nicht hinstellen und mit Klaus Hübotter per Handschlag abmachen, dass er eine Kita für uns baut. Das musste ich auch selber erst lernen. Diesen Handschlag hätte ich gerne gemacht, aber das wäre widerrechtlich gewesen. Weil der Bau einer Kita ein öffentlicher Auftrag ist, muss er nach transparenten Kriterien vergeben werden.

Nicht nur in Kitas fehlen Plätze, auch bei Grundschulplätzen zeichnet sich ein Mangel ab. Bildungsökonomen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 insgesamt 74 neue Grundschulklassen im Land Bremen gebraucht werden, das entspräche sechs neuen Schulen. In Bremen sind drei Schulen, in Bremerhaven eine Schule geplant. Sind drei neue Schulen für Bremen genug?

Wir planen mit denselben Prognosen wie diese Bildungsökonomen und haben diese immer im Blick. Die Bedarfe sind auch durch Geflüchtete größer, als wir vor einem Jahr dachten. Klar ist: Drei neue Grundschulen in der Stadt Bremen werden nicht reichen. Wir brauchen definitiv auch eine neue Grundschule im Bremer Westen.

Zuletzt schlug Ihnen und Ihrem Ressort massive Kritik von allen Seiten entgegen: Aus der Opposition, aber auch aus der SPD-Fraktion, von Eltern und Schulleitern. Die Schulleiter kritisieren, in der Bildungsbehörde gebe es gar keine langfristige Steuerung mehr, sondern nur noch Krisenmanagement. Was sagen Sie dazu?

Dass wir Krisenmanagement betreiben, trifft nicht auf alle Bereiche zu. Im Schulbereich gibt es eine normale Steuerung. Beim Ausbau der Kitas ist es in der Tat Krisenmanagement. Da haben wir es mit einem Notstand zu tun. Die Planungen zum Ausbau von Kita-Plätzen von 2015 konnten wir nur ein Jahr später schon wieder über Bord werfen, weil es mehr Kinder gab, als die alten Prognosen vorhergesagt hatten.

820 Kita-Plätze sind bis zum kommenden Sommer geplant, 1700 Kinder warten auf einen Platz. Reichen 820 Plätze aus?

Es ist viel zu wenig, weil wir natürlich wollen, dass alle Kinder einen Platz bekommen. Deshalb arbeiten wir weiter daran. Zusätzlich zu den 820 Plätzen planen wir insgesamt 84 Gruppen, das heißt zirka 1400 Plätze in Mobilbauten. Mein Ziel ist es, dass alle Kinder frühestmöglich in die Kita gehen, weil ich überzeugt bin, dass frühe Bildung entscheidend ist für den weiteren Bildungserfolg. Das ist meine innerste Überzeugung, das ist der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe und weshalb ich überhaupt nach Bremen gekommen bin. Wir wissen, dass Kinder in der ersten Klasse schon mit einem Leistungsunterschied von drei Jahren zusammen sitzen. In der Schule kann man diese Ungleichheit kaum noch auffangen, das muss früher geschehen.

Dass frühkindliche Bildung wichtig ist, haben Experten zuletzt noch einmal betont, als Bremens Schüler im Bildungstest IQB schlecht abschnitten. Zwei von drei Neuntklässlern erreichen beim Lesen deutscher Texte nicht den Regelstandard, ein bitteres Ergebnis. Wo kann man aus Ihrer Sicht ansetzen, um das zu ändern?

Wenn ich die Lösung für dieses Problem hätte, wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Vor allem werden wir uns angucken, was Bundesländer gemacht haben, die sich zuletzt bei der Bildung verbessert haben, zum Beispiel Hamburg. Ich glaube, wir müssen uns sehr genau damit befassen, wie wir angesichts des hohen Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund Deutsch in unseren Schulen und Kindergärten vermitteln. Bislang setzen wir voraus, dass Kinder die Sprache zu Hause bereits erlernen. Aber auch Kindern aus deutschen Familien fehlt es an Sprachkompetenz, weil zu Hause nicht genug gesprochen wird. Wir können nicht mehr voraussetzen, dass der Spracherwerb in den Familien schon stattgefunden hat. Und es ist zum Beispiel interessant, sich anzusehen, was Doppelbesetzungen in Schulklassen bringen.

Glauben Sie, es ist sinnvoll, für mehr Doppelbesetzungen zu kämpfen?

Ganz klar: Ja. Wir brauchen mehr Doppelbesetzungen für Grundschulen und für Schulen in schwierigen Lagen. Das wird nicht durchgängig überall möglich sein, aber wir wollen das ausweiten. Es muss nicht immer zwei Lehrkräfte in einer Klasse geben, aber es sollten zwei pädagogische Kräfte sein, zum Beispiel ein Lehrer und eine Erzieherin. In den Grundschulklassen mit Doppelbesetzung, in denen ich war, sieht man, dass die Kinder dadurch besser unterstützt werden. Wir kommen nicht umhin, viel, viel mehr für Bildung auszugeben. Allein durch die steigenden Kinderzahlen brauchen wir mehr Ressourcen. Wir müssen massiv in Bauten investieren, und wir brauchen auch mehr Ressourcen für eine bessere Qualität in der Bildung.

Das Gespräch führte Sara Sundermann.

Claudia Bogedan (41) ist seit 2015 Bildungssenatorin in Bremen. Die Sozialwissenschaftlerin arbeitete zuvor bei der Hans-Böckler-Stiftung in Bonn. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach der Geburt ihrer Tochter ist sie seit Anfang dieser Woche zurück aus dem Mutterschutz und wieder im Einsatz. Im Gespräch stellt sie sich der Kritik an ihrem Ressort und den fehlenden Kita-Plätzen.