Der Spezialbagger hat eine Vierer-Fensterreihe an der Front des Gebäudes eingerissen. (Karsten Klama)

Die Zange knabbert am Beton, reißt an den Fensterrahmen, greift in die Querstreben. Das Werkzeug des riesigen Baggers mit einem 50-Meter-Teleskop-Arm arbeitet sich am Freitagvormittag in das Mauerwerk des alten Hauptgebäudes des Logistikunternehmens Kühne + Nagel. Die Baumaschine ist ein sogenannter Longreach-Bagger, eine Eigenentwicklung des Abbruchunternehmens Moß.

Die Bezeichnung: „ZX870XL“. Eigentlich ein Spezialbagger für den Wasserbau. Nun steht er an der Martinistraße und zerstört mit einer drei Tonnen schweren Zange am langen Arm nach und nach die Fassade des ehemaligen Firmengebäudes.

Auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke werden die Fahrradfahrer langsamer, halten sich am Geländer fest und blicken auf die Bauarbeiten. An der Martinistraße bleiben trotz der eisigen Temperaturen immer wieder Fußgänger kurz stehen, holen das Smartphone aus der Tasche und machen schnell ein Foto von den Baggern. Bis zum Mittag ist das derzeit größte Abrissprojekt in Bremen ein wahres Schauspiel für die Passanten.

Abrissarbeiten interessieren viele

„Alter, ist der groß“, sagt eine junge Frau zu ihren Freundinnen und zeigt auf den langen Arm der Baumaschine. Ein paar Meter weiter stehen drei Männer und schauen sich den Krater in dem flachen hinteren Teil des Gebäudes an. „Das war es wohl mit der Kantine“, scherzt einer von ihnen. Die Abrissarbeiten am alten Stammsitz des Logistikunternehmens Kühne + Nagel interessieren viele.

Das Markenzeichen von Kühne + Nagel, der blaue Anker, ist bereits vom Dach entfernt. (Karsten Klama)

Der 115 Tonnen schwere Bagger, der nach Angaben der Baufirma Moß zu den größten in Deutschland gehört, frisst sich in die Fensterfront des Bauwerks. Bundesweit soll es von diesem Modell nur drei Stück geben. Am Donnerstagnachmittag hatten die Abbrucharbeiten am alten Hauptgebäude begonnen. Unter anderem wurde das Markenzeichen von Kühne + Nagel, der blaue Anker, vom Dach entfernt.

Außerdem nahm das Abbruchunternehmen Teile der Dachkonstruktion ab. Am Freitagvormittag ist dann eine Vierer-Fensterreihe an der Front des Gebäudes dran. Durch neun Stockwerke, von oben bis unten, ist der Blick ins Innere frei geworden. Der blaue Firmenname steht weiter auf dem Dach. Die Abbrucharbeiten dauern bis Mittag, dann füllen die Bauarbeiter die auf dem Platz stehenden Container mit Schutt und Gerümpel.

Nicht alles lief bisher nach Plan

Gegen 15 Uhr ist bereits Schluss. Nichts tut sich mehr auf der derzeit wohl prominentesten Baustelle an der Weser. „Feierabend“, sagt ein Bauarbeiter. Das bedeutet allerdings keineswegs Baustopp, wie einige Passanten vermuten. Es ist Wochenende. Karl Olaf Petters, Pressesprecher von Kühne + Nagel, sagt, in der kommenden Woche würden die Arbeiten wie geplant weitergehen.

In den vergangenen beiden Wochen lief beim Abriss allerdings nicht alles nach Plan. Am Donnerstag stürzte ein Stück eines Fensters auf die Straße und traf einen Gruppenwagen der Polizei. Nach einem Vorfall am Montag, 16. Januar, musste die beauftragte Abrissfirma den Abtrag einer Mauer sogar für ein paar Tage stoppen. Ein Bagger hatte das Nachbargebäude so massiv beschädigt, dass mehrere Backsteine in das Schlafzimmer einer Anwohnerin gedrückt wurden (wir berichteten).

Nur durch Zufall blieb die 77-Jährige unverletzt. Stefan Broocks, Fachanwalt für Baurecht, vertritt die Wohnungseigentümergemeinschaft in der Martinistraße 8-12. Er stellte einen Eilantrag, um die Arbeiten zu stoppen – wegen Lebensgefahr. Doch die Baubehörde sah und sieht dazu weiterhin keinen Grund, sagt ihr Sprecher Jens Tittmann.