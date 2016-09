Setzt sich gegen den ansteigenden Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen in Bremen ein: die IG Metall. (dpa)

Es sind zwei Dinge, die die IG ­Metall Bremen nicht hat, sagt ihr Geschäftsführer Volker Stahmann. „Angst und Kultur.“ Den zweiten Punkt wollte die Industriegewerkschaft an diesem Abend widerlegen. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte anlässlich des 125-jährigen Bestehens der IG Metall am Dienstag zu einem Festakt in der Oberen Rathaushalle geladen. Anwesend waren etwa 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und den verschiedenen Gewerkschaften. Um mit dem Vorurteil aufzuräumen, stellte die die Bremer Shakespeare-Company in einer szenischen Lesung die Entwicklung der IG Metall Bremen bis zur Gegenwart dar.

Es sind viele Dinge, auf die die Gewerkschaft stolz ist: die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Fünf-Tage-Woche, die 35-Stunden-Woche oder die tarifliche Absicherung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. In Bremen erinnert sich Volker Stahmann vor allem an die großen Tarifauseinandersetzungen bei Daimler oder der Klöckner-Hütte Anfang der 90er-Jahre.

Als sich vor 125 Jahren die ersten Gewerkschaften in Deutschland gründeten, war das eine Reaktion auf soziale Konflikte, die durch die Industrialisierung entstanden. Die zunehmenden Kämpfe in der Arbeitswelt richteten sich gegen die Ausbeutung der Arbeiterschaft und verfolgten das Ziel, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Rechte in den Betrieben auszubauen.

Volker Stahmann ist Geschäftsführer der IG Metall in Bremen. In seiner Rede zum 125-jährigen Jubiläum der Gewerkschaft machte er unter ­anderem deutlich, wie wichtig das Thema Arbeitszeit in Zukunft wird (Jonas Kako)

Ansteigender Missbrauch von Leiharbeit

Bürgermeister Carsten Sieling betonte, wie wichtig er die Auseinandersetzung um solche Themen auch in Zukunft findet. Bedarf für weiteres Engagement sieht auch Volker Stahmann. „Auch heute stehen wir vor großen Herausforderungen in der Arbeitswelt“, sagt er. Damit meint er vor allem den ansteigenden Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen in Bremen. Zeitarbeit sei vor allem ein großes Problem im Luft- und Raumfahrtbereich und in der Automobilindustrie.

Außerdem setzt die IG Metall bundesweit in den kommenden Wochen einen neuen Schwerpunkt. Schon die Veranstaltungen zum Jubiläum rücken das Thema Arbeitszeit in den Fokus. Durch die Nutzung von Tablets und Smartphones nehme die Arbeit auch zu Hause einen immer größeren ­Stellenwert ein, hinzu kämen Früh- und Spätschichten und Wochenenddienste. „Damit wollen wir uns genauer beschäftigen“, sagt Stahmann. Am 19. November will die IG Metall Bremen dieses Thema mit Bremer Betrieben in einer Konferenz vertiefen.

Wachsende Mitgliederzahlen der IG Metall

Aktuell zählt die Bremer Gewerkschaft mehr als 32.000 Mitglieder – Tendenz steigend. 2016 sei schon jetzt das ­erfolgreichste Jahr seit Bestehen der IG Metall Bremen. „Wir haben mehr Neuaufnahmen in diesem Jahr als jede andere Geschäftsstelle der IG Metall in Deutschland“, sagt Stahmann.

Dass sich immer mehr Menschen der Gewerkschaft anschließen, dafür sieht der Geschäftsführer zwei Gründe. Der eine Teil der Neuanmeldungen komme vor allem von Mercedes. „Viele Ferienjobber treten ein, weil sie dann einen höheren Anspruch auf Urlaubstage und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben“, sagt Stahmann. Der ­ande­re Teil komme von verschiedenen Unternehmen. Stahmann beobachtet einen Trend hin zur Gewerkschaft. „Den Leuten wird eine Interessenvertretung wieder wichtiger“, sagt er.

Die szenische Lesung der Shakespeare-Company will die IG Metall für ihre Mitglieder wiederholen. Die ersten 300 Mitglieder, die sich ab sofort Karten in der Geschäftsstelle, Bahnhofsplatz 22 -28, abholen, können die Lesung am 17. November kostenlos im Shakespeare-Theater sehen.