(dpa)

Das Mädchen war am Morgen in einer Straßenbahn an der Endhaltestelle Roland-Center in Huchting gesehen worden. Eine Anruferin informierte die Polizei. Sie wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Dort wird Leonie von ihren Eltern in Empfang genommen. "Wir sind froh, dass sie wieder da ist, dass sie gesund ist", sagte eine Sprecherin der Polizei. Den Umständen entsprechend gehe er ihr gut. Im Vordergrund stehe, dass sie jetzt versorgt und behandelt werde.

Über weitere Hintergründe wollte die Polizei keine weiteren Aussagen treffen, etwa, wo sich das Mädchen die letzten Tage aufgehalten hat. Außerdem müsse die Polizei erst mit der Vermisstenstelle sprechen. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten, da sie auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. (wk)