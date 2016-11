(Polizei Bremen)

Der 42-Jährige lebt nicht in Deutschland, hat laut Polizei auch keinen festen Wohnsitz. Laut Polizei agiert der Mann auch in anderen Ländern, finanziert mit Einbrüchen seinen Lebensunterhalt. Unterstützung bekam er hier offenbar von zwei Bremern, 41 und 54 Jahre alt, und einem 51-jährigen Delmenhorster.

Seit Oktober stiegen sie abends in Wohnungen und Einfamilienhäuser ein, in Bremen, in Delmenhorst und anderen angrenzenden Gemeinden – und stahlen vor allem Schmuck, Laptops und Kameras. Anfang November konnte die Polizei die Diebe auf frischer Tat ertappen und durchsuchte im Anschluss mehrere Wohnungen.

(Polizei Bremen)

Zu dem beschlagnahmten Diebesgut gehören neben diversem Goldschmuck auch zwei wertvolle Ikonenbilder – die Polizei sucht nun nach den Eigentümer. Der Einbrecher sitzt nun in Untersuchungshaft, das Amtsgericht Oldenburg hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts des bandenmäßig begangenen Einbruchdiebstahls erlassen.

Die Polizei Delmenhorst bittet nun die Personen, die Angaben zur Herkunft der gefundenen Gegenstände machen oder andere Hinweise zu den Taten geben können, sich unter Telefon (04221) 15590 zu melden. (wk)