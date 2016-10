Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Feuerwehr-Einsatz in Hemelingen 15 ausgebrannte Lastwagen: Schaden in Millionenhöhe

15 Bundeswehr-Laster sind in der Nacht zum Sonntag auf einem Firmengelände in Bremen ausgebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro.