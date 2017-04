Der Jugendliche wollte die Straße Am Brill an der Kreuzung Am Brill/Martinistraße überqueren, um zur Haltestelle zu gelangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so die Polizei, lief er bei Rot auf die Fahrbahn. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen, ist laut Polizei inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr.