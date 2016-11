Mit Vollgas in den Kita-Ausbau: Bremen will rund 200 Millionen investieren. (dpa)

Allein der Bau neuer Kita-Gebäude werde in den kommenden vier Jahren insgesamt 196 Millionen Euro kosten, sagt Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Insgesamt habe der Senat den von ihrem Ressort berechneten Bedarf anerkannt. „Es ist ein guter Tag für die Stadtgemeinde Bremen, der Senat gibt grünes Licht für den Kita-Ausbau“, sagt Bogedan. Auch wenn es für sie ein Tag der Freude sei, betont die Senatorin: „Es ist eine riesige Herausforderung, die zusätzlichen Kinder kurzfristig zu versorgen. Wir müssen uns selber beim Kita-Ausbau überholen.“

Noch nicht enthalten in den 196 Millionen Euro sind die Personalkosten für die Beschäftigten in den neuen Kitas – Kosten, die der Senat derzeit noch nicht beziffert. 780 zusätzliche Fachkräfte werden der Bildungssenatorin zufolge bis 2020 in den Kitas benötigt. In Zeiten des Fachkräftemangels müssten dafür zusätzliche Ausbildungskapazitäten für Erzieher geschaffen und Quereinsteiger gewonnen werden.

Ausbaupläne stark nach oben korrigiert

Die Landesregierung korrigiert damit ihre bisherigen Pläne für den Kita-Ausbau massiv nach oben. Bislang hat die Behörde mit sehr viel niedrigeren Kinderzahlen geplant. Die bisherige Ausbauplanung wurde im Januar dieses Jahres beschlossen und basiert auf Zahlen des Einwohnermeldeamtes von 2014.

Die neue Planung stützt sich auf eine Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes von August, die auf Zahlen von Ende 2015 beruht. Allein in diesem Jahr gibt es in Bremen demnach über 1700 Kinder unter sechs Jahren mehr, als die Behörde zuvor angenommen hatte: Anfang des Jahres ging man von knapp 27 800 Kindern aus, nun von 29 500. Der Grund dafür sei der Anstieg der Geburtenrate im vergangenen Jahr, aber auch der Zuzug von Flüchtlingen und der Familiennachzug.

Im kommenden Jahr soll es laut der Prognose des Statistischen Landesamtes 2288 Kinder mehr geben als bisher eingeplant. 820 Plätze in festen Gebäuden sollen deshalb noch im laufenden Kindergartenjahr entstehen, möglichst ab Sommer sollen der Behörde zufolge 1400 Plätze in Containern verfügbar sein. Damit ist jetzt schon absehbar, dass es im kommenden Jahr schwierig bleibt.

Nur zwei Drittel der nötigen Plätze vorhanden

Der Bildungsbehörde zufolge sind 2017 bislang nur zwei Drittel des Bedarfs an Kita-Plätzen abgedeckt. Allein mit Containern sei das Problem im kommenden Jahr nicht zu lösen, so Bogedan. Es fehle an Standorten in der Stadt, um noch mehr Container aufzustellen als bislang geplant. Wo die restlichen Plätze für 2017 entstehen sollen, will sie im ersten Quartal des Jahres vorstellen.

Klar ist: „Es wird eng in der Stadt“, so Bogedan. Das gelte auch für den Plan, Hort-Gruppen von Kitas an Schulen zu verlagern, um Platz für zusätzliche Kindergruppen zu gewinnen. Denn auch die Schulen wachsen, auch dort ist der Raum oft jetzt schon knapp. Neue Schulen und Kitas müssen entstehen, gleichzeitig will Bremen neue Wohnungen bauen: Die Konkurrenz um freie Flächen in der Stadt ist groß.

Bislang plante die Bildungsbehörde damit, dass bis 2020 insgesamt 32 neue Kitas entstehen müssen. Nach den jetzigen Berechnungen sollen darüber hinaus 23 weitere Einrichtungen geschaffen werden. Für diese gibt es dem Senat zufolge derzeit 20 Standortvorschläge auf öffentlichen Grundstücken, die noch mit den Beiräten abgestimmt werden sollen.

Darüber hinaus gibt es Grundstücke, die von privaten Investoren eingebracht werden. In den Sommermonaten sind bei der Behörde Bogedan zufolge mehr als 21 Interessensbekundungen von Investoren eingegangen, die Kitas in Bremen bauen wollen. Dazu, wie viele Kitas nun von Investoren gebaut werden sollen, wollte sich Bildungs-Staatsrat Frank Pietrzok (SPD) aber auf Nachfrage noch nicht äußern. „Wir haben über 100 Grundstücke gecheckt“, so Pietrzok.

Ausschreibungen sind Pflicht

Er betont, dass Bremen verpflichtet sei, für den Bau von Kitas auf öffentlichem Grund Ausschreibungen zu machen. „Wir haben das rechtlich vor zwei Monaten systematisch geprüft, wir müssen ausschreiben, alles andere wäre unseriös.“ Zuvor gab es Kritik vonseiten der freien Wohlfahrtsverbände: Diese wollen gemeinsam mit Investoren schneller neue Kitas bauen. Bei der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Träger ist man der Ansicht, aufwendige Ausschreibungen für Kitas seien verzichtbar.