Projekt Hafenpassage in der Bremer Überseestadt (FR)

200 Wohnungen auf einen Schlag, 150 davon öffentlich gefördert, gedacht also für Mieter mit kleinem Geldbeutel – das ist das neue große Projekt in der Überseestadt. Baubeginn ist bereits im April dieses Jahres, bis zum Herbst 2018 sollen die Wohnungen auf einer bislang freien Fläche im Schatten des alten Hafenhochhauses fertig sein. So haben es am Dienstag der private Projektentwickler Justus Grosse und die teilstädtische Wohnungsgesellschaft Gewoba mitgeteilt.

Das partnerschaftliche Modell ist erprobt. Grosse und Gewoba haben es bereits bei der Marcuskaje angewandt. Dort sind 150 öffentlich geförderte und 100 frei finanzierte Wohnungen entstanden. Es war im Sommer vergangenen Jahres das erste Mal in der Überseestadt, dass Sozialwohnungen hinzugekommen sind. Vorher waren es ausnahmslos Einheiten, die zu Quadratmeterpreisen von mehr als zehn Euro vermietet oder von den Bewohnern als Eigentum erworben wurden. Der rot-grüne Senat legt nach dem ersten großen Schub der vergangenen zehn Jahre, als es darum ging, den alten Hafen überhaupt erst einmal zu entwickeln, verstärkt Wert darauf, dass es in dem Quartier in Zukunft eine soziale Mischung gibt.

Anforderungen an modernes Wohnen sollen erfüllt werden

Die Gewoba wird wie schon bei der Marcuskaje auch beim Projekt mit dem Namen Hafenpassage die öffentlich geförderten Wohnungen in ihren langfristigen Bestand nehmen, wie aus der Pressemitteilung der beiden Unternehmen hervorgeht. Im Angebot ist die ganze Bandbreite – von der Ein-Zimmer-Wohnung für Singles bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung für große Familien. Besonderer Wert sei darauf gelegt worden, alle wesentlichen Anforderungen an modernes Wohnen zu erfüllen. Als Beispiele werden bodengleiche Duschen, Balkone, Loggien, Fahrstühle und ein hoher energetischer Standard genannt. Sämtliche Wohnungen werden barrierearm erstellt, einige auch behindertengerecht. Teilweise haben sie Weserblick.

Die Architektur der Häuser, die ein abgeschlossenes Karree bilden sollen, stammt vom Planerbüro Hilmes/Lamprecht. Beteiligt daran war aufseiten der Stadt Senatsbaudirektorin Iris Reuther. Die Kosten belaufen sich laut Mitteilung auf insgesamt rund 41 Millionen Euro. Davon werden 29 Millionen Euro für die öffentlich geförderten Wohnungen investiert. Der Rest für die frei finanzierten Einheiten.

Justus Grosse und die Gewoba beziehen sich mit ihrem Projekt, von dem sie sich Synergien zwischen ihren Unternehmen versprechen, ausdrücklich auf die Ziele des Bremer Bündnisses für Wohnen und auf das Sofortprogramm Wohnungsbau des Senats. „Gemeinsam und enger Abstimmung mit den planenden Behörden ist es uns möglich gewesen, dieses komplexe und herausfordernde Vorhaben gemeinsam zu realisieren“, erklären die Investoren, „wir freuen uns auf einen weiteren Bauteil der boomenden Überseestadt.“