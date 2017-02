Symbolbild. (dpa)

Als Kriegsgefangener auf "besetztem Gebiet" sei er wie ein Soldat der "Besatzungsarmee" zu behandeln, fordert der Bremer. Wie das Sozialgericht am Donnerstag, 16. Februar, mitteilte, habe der Mann bereits versucht Unterhaltszahlungen zu erhalten. Das Versorgungsamt Bremen lehnte den Antrag ab.

Daraufhin reichte der Bremer "Reichsbürger" Klage vor dem Sozialgericht ein. Dieses erklärte sich jedoch für nicht zuständig und ordnete an, dass der 39-Jährigen die Gerichtskosten in Höhe von 12.000 Euro zu zahlen habe. Die Summe ergebe sich aus der geltend gemacht werdenden Besoldung und sei nicht als Sanktion zu verstehen, teilte eine Sprecherin des Sozialgerichtes mit. Wie es in dem Fall weitergeht, entscheidet das zuständige Verwaltungsgericht.

Immer wieder beschäftigen sich Behörden und Gerichte mit den sogenannten "Reichsbürgern". Diese erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an und sind der Überzeugung, dass das Deutsche Reich bis heute bestehe. (dpa)