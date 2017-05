Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremen-Gröpelingen 20-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Michael Rabba

In Gröpelingen ist am Mittwochnachmittag eine 20-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in Höhe des Straßenbahndepots schwer verletzt worden.