Im Bremer Ortsteil Grohn ist es am Sonntagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen vier bis sechs jungen Männern gekommen. In einem Innenhof in der Friedrich-Klippert-Straße erlitt ein 23-Jähriger mehrere Messerstiche, wie die Polizei Bremen mitteilte. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind bisher nicht bekannt.

Die Polizei konnte drei Verdächtige im Alter von 21, 25 und 26 Jahren auf der Flucht festnehmen. Der Tatort wurde abgesperrt und Spuren sowie Beweismaterial gesichert.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen. (wk)