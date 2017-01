Die Festnahme des Mannes hatte international für Schlagzeilen gesorgt. (dpa)

Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Nach Informationen des WESER-KURIER soll der Mann an der Hochschule Bremerhaven studiert und in Bremen gearbeitet haben. Mustufa H. war 2012 in die Bundesrepublik eingereist.

Dem Pakistaner wird vorgeworfen, seit 2011 zu einer Person Kontakt gehabt zu haben, die einer „dem Iran zuzurechnenden geheimdienstlichen Einheit angehört“, wie es aus Karlsruhe heißt. Laut Bundesanwaltschaft soll Mustufa H. einen Professor in Paris sowie den damaligen Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Berlin, den Ex-Wehrbeauftragten Reinhold Robbe (SPD), ausgespäht haben. Der mutmaßliche Agent habe für seine Tätigkeit Geld bekommen. Er muss sich nun vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts verantworten.

Die Festnahme in Bremen hatte international für Schlagzeilen gesorgt. Die Online-Ausgaben bedeutender Zeitungen in den USA und Medien in Pakistan berichteten über den Fall.