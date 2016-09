Blick auf das Landgericht Bremen. (dpa)

Zu Beginn des Mordprozesses wurde die Anklage verlesen. Der Mann soll im März vor einer Arztpraxis in der Bremer Heerstraße auf das Paar gewartet haben. Zunächst soll der Angeklagte seine ehemalige Lebensgefährtin kurz angesprochen und ihr einen Brief überreicht haben. Darnach soll der Mann ein Klappmesser gezückt und damit mehrfach auf Kopf und Oberkörper des Opfers eingestochen haben. Bei dem Versuch, auf die andere Straßenseite zu flüchten, soll der Verletzte gestürzt sein. Der Angeklagte habe daraufhin bis zum Abbrechen des Messers weiter auf den Mann eingestochen, heißt es in der Anklage. Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 33-Jährige gestand im Prozess die Tat begangen zu haben. Videoaufzeichnungen vor der Arztpraxis und Zeugenaussagen dokumentierten den Tathergang.