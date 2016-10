Das Bremer Landgericht (dpa)

Eigentlich geht es um Stalking. Um eine Frau, die ihren langjährigen Partner bedrängt, der sich von ihr getrennt hat. Ein ziemlich heftiger Fall zwar – von Beleidigungen und Nötigung ist die Rede, von Verstößen gegen ein Kontaktverbot und von einem Pkw, der mit 52 Hammerschlägen bearbeitet wurde –, doch das allein wäre noch kein Fall fürs Landgericht.

Aber der 48-jährigen Angeklagten droht weit mehr als eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung. Das Gericht hat zu klären, ob sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und deshalb in eine psychiatrische Klinik gehört.

Die Frau ist bereits „einstweilig untergebracht“, in Bremen-Ost. Seit dem 14. April lebt sie dort, nachdem ihr in einem vorläufigen Gutachten eine entsprechende Gefährlichkeit attestiert wurde. Ihr Anwalt bezweifelt die rechtlichen Voraussetzungen für diese Unterbringung und hat Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Auch sei die seit über einem halben Jahr andauernde Unterbringung in der geschlossenen Anstalt unverhältnismäßig.

Keine Bagatellen

So sehen das auch eine „Psychiatrie-kritische Gruppe“ und Freunde der Angeklagten. Sie versammelten sich vor dem Landgericht zu einer „Mahnwache gegen Staatswillkür und Menschenrechtsverletzungen“. Die Gruppe kritisiert nicht nur diesen Fall, sondern die Zahl der Zwangseinweisungen insgesamt: Immer mehr Menschen würden „wegen Bagatellen“ langfristig weggesperrt.

Das, was die Staatsanwaltschaft der Frau vorwirft, dürfte allerdings kaum unter „Bagatellen“ fallen: Da sind nicht nur die 52 Hammerschläge, die aus dem Pkw des Opfers einen Totalschaden machten. Da sind auch Drohungen, sein Haus in Brand zu setzen und die Kinder seiner Schwester „aufzuschlitzen“. Insgesamt 21 Fälle von Bedrohungen und Beleidigungen werden der Angeklagten zur Last gelegt. Zudem soll sie vor der Haustür des Opfers herumgeschrien, die Tür mit einem Hammer beschädigt und seinen Wagen mit Kot beschmiert haben.

Mehr als 50 Anrufe am Tag

Ihr Opfer, ein 42-Jähriger, der neun Jahre lang ihr Partner war, hatte die Frau wiederholt angezeigt und vor Gericht mehrfach ein Kontaktverbot gegen sie erwirkt. „Aber das ging immer weiter. Drei Jahre lang. Das hat nicht aufgehört“, sagte er am Montag vor Gericht aus. Mehr als 50 Anrufe am Tag von verschiedenen Handys aus seien keine Seltenheit gewesen. Dazu Mails sowie SMS- oder WhatsApp-Nachrichten, in denen sie ihn vulgär beschimpft oder auch bedroht habe. „Immer, wenn ich vor die Tür ging, habe ich mich umgeschaut, ob da jemand ist“, erzählte der 42-Jährige.

Dabei habe alles ganz normal angefangen. Im Sommer 2003 habe er die Frau im Fitnessstudio kennengelernt, wo sie arbeitete. Alles Weitere habe sich über Monate entwickelt. Er habe ihr beim Umzug geholfen, sie ihn zum Essen eingeladen, Anfang 2004 seien sie ein Paar geworden.

Zwar haben beide nie zusammen gewohnt, aber die Verbindung hielt neun Jahre lang. Dann habe er Schluss gemacht. „Eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe“, erklärte der 42-Jährige. Irgendwann sei einfach der Punkt erreicht gewesen, an dem er erkannt habe, „dass ich ihr nicht helfen kann und es zu viel für mich wird“.

Psychologische Probleme

Dass es im Leben seiner Partnerin Probleme gab, habe er gewusst. Beruflich zum Beispiel habe sie nie richtig Fuß gefasst, immer habe es Meinungsverschiedenheiten mit Chefs oder Kollegen gegeben, stets habe sie sich von der Gesellschaft benachteiligt gefühlt. „Das war schon auffällig. Irgendwas war immer.“ Sie habe sich sehr viel mit Psychologie befasst, aber auch selbst ständig Therapien gemacht, unter anderem wegen nicht aufgearbeiteter Erfahrungen aus ihrer Kindheit.

Er habe sich das jahrelang angehört, aber im Frühjahr 2013 habe das Ganze Formen angenommen, mit denen er nicht mehr zurechtgekommen sei. Der Anfang vom Ende war für ihn ihr Verdacht, dass eine Freundin ihr bei einem Treffen etwas in den Tee geschüttet habe, Drogen oder Gift. Dann habe sie mehrfach über starke Schmerzen geklagt. Dreimal habe er sie ins Krankenhaus gefahren, ohne dass das Geringste festgestellt wurde.

Dazu seien merkwürdige Ängste gekommen, etwa, dass man ihr in der Klinik Organe entnehmen wolle. „Das wurde immer extremer“, begründete der Mann die Trennung. Natürlich sei sie enttäuscht gewesen, so seine Einschätzung. Letztlich habe sie das Ganze aber akzeptiert. Keine Tränen, keine Bettelei. Doch dann „ging das ganze Theater los".

Persönliche Verletzungen

Viereinhalb Stunden musste der 42-Jährige dem Gericht, der medizinischen Sachverständigen und den Verteidigern Fragen bis in die intimsten Winkel der Partnerschaft beantworten. „Wir verhandeln darüber, was mit der Angeklagten passieren soll. Dafür brauchen wir ein klares Bild von ihr“, erklärte ihm der Vorsitzende Richter. Dazu gehöre, in der Vorgeschichte nach möglichen schweren persönlichen Verletzungen der Frau zu suchen, die eventuell Erklärungen für ihr Verhalten liefern könnten.

Überraschendes für das Gericht förderte in dieser Hinsicht eine Frage des Verteidigers kurz vor Unterbrechung der Verhandlung zutage: Ja, räumte der Zeuge ein, seine Freundin sei schwanger gewesen. Zweimal sogar. Sie habe Kinder gewollt, er aber nicht. Letztlich habe man sich auf Abtreibungen „geeinigt“.

Der Prozess wird am Freitag, 4. November, um 9.15 Uhr fortgesetzt.