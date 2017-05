Das Bremer Bündnis für Bildung fordern, Schulen besser auszustatten. (dpa)

Mehr als 5000 Menschen haben inzwischen eine Petition des Bremer Bündnis für Bildung unterzeichnet, in der das Bündnis fordert, Bremen müsse mehr in die Schulen investieren und Bildung müsse bei der Verteilung der Haushaltsmittel Vorfahrt haben.

In dem Bündnis haben sich verschiedene Gruppen zusammen geschlossen, die sonst oft unterschiedliche Positionen vertreten: Eltern und Schüler, Schulleitungen und Lehrer-Gewerkschaft. Nun haben Vertreter des Bündnisses am Donnerstag frühmorgens vor der Grundschule am Halmer Weg in Gröpelingen symbolisch Orangen an Lehrer verteilt. Vitamine für Pädagogen lautete das Motto: „Bei der geringen Zahl der Lehrer können wir es uns nicht leisten, dass auch nur ein weiterer Lehrer krank wird“, so ein Elternvertreter.

Den Ort des Protests hat das Bündnis für Bildung ausgewählt, weil die Grundschule dort besonders stark unterversorgt sei mit Personal. Mit den Schwierigkeiten, mit denen das Kollegium an der Grundschule am Halmer Weg umgehen muss, ringen viele Bremer Schulen: in Gröpelingen, aber auch in vielen anderen Stadtteilen wie zum Beispiel in Findorff oder der Neustadt.