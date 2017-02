(Imke Molkewehrum)

Laut einer Augenzeugin gab es am Gebäude eine starke Rauchentwicklung mit schwarzen Rauchschwaden. Wie ein Sprecher der Bremer Feuerwehr mitteilte, bekamen die gerufenen Einsatzkräfte das Feuer, das in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen war, aber unter Kontrolle. Die Flammen griffen deshalb nicht auf andere Wohnungen oder angrenzende Häuser über. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzte Personen gab es keine, laut Feuerwehr hielt sich niemand in der Wohnung auf.

Insgesamt waren neun Einsatzfahrzeuge und 31 Retter vor Ort. Zwischenzeitlich kam es wegen des Großaufgebotes von Einsatzkräften und Löschfahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro. (shm)