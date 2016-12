Da ein Teil des Sportplatzes der Bezirkssportanlage Findorff für eine neue Kita gebraucht wird, gibt es als Ausgleich einen neuen Kunstrasenplatz. (Roland Scheitz)

Die städtische Sportdeputation hat bei ihrer Sitzung am Dienstag wie berichtet Mittel in Höhe von 1.502.000 Euro für die Sanierung städtischer Sportplätze bewilligt. Auch die Bezirkssportanlage Findorff wurde großzügig bedacht: Die pflegeintensive Rotgrandlaufbahn soll durch eine neue Kunststofflaufbahn ersetzt werden. Außerdem soll ein neuer Kunstrasenplatz gebaut werden. Er ist als Kompensation dafür gedacht, wenn der Sportplatz eine Randfläche als Bauplatz für einen Kita-Neubau abgibt. Insgesamt mehr als eine halbe Million Euro sollen für die beiden Sanierungsmaßnahmen fließen.

Die 400 Meter lange Rundlaufbahn werde kaum noch genutzt und lasse sich nur noch mit großem Aufwand pflegen, heißt es in den Ausführungen der Sportdeputierten. An ihrer Stelle sollen zwei Rundlaufbahnen und eine 100-Meter-Sprintstrecke mit vier Laufbahnen in Kunststoff ausgebaut werden. Die Maßnahme – die Kosten werden auf 260.000 Euro geschätzt – sei mit der Senatorin für Kinder und Bildung, dem Bremer Leichtathletikverband und dem Landessportbund Bremen abgestimmt und entspreche den Interessen von Schul- und Freizeitsport.

Senatorin plant Kita am Utbremer Ring

Die Senatorin für Kinder und Bildung plane den Neubau einer Kindertagesstätte auf einer Sportplatzfläche am Utbremer Ring, heißt es weiter. Als Ausgleich für den Flächenverlust und zur Optimierung der Trainingsmöglichkeiten solle einer der Sportplätze in einen Kunstrasenplatz umgebaut werden. Voraussetzung sei, dass sich das Ressort für Kinder und Bildung mit 50.000 Euro an den Gesamtkosten in Höhe von rund 250.000 Euro beteilige.

Mit den damit konkreter gewordenen Plänen für eine größere Kita am Utbremer Ring habe sich die umstrittene Bebauung des Spielplatzes Corveystraße erledigt, vermutet Ulf Jacob, Grünen-Beiratsmitglied und Sprecher der Initiative „Leben in Findorff“. Er geht davon aus, dass „Findorffs schönster Spielplatz mit seinem wertvollen Baumbestand“ somit erhalten werden könne.