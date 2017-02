Das Bremer Landgericht. (Frank Thomas Koch)

In der Wohnung der Angeklagten soll die 80-Jährige zunächst gemeinsam mit ihrer Nachbarin und einem weiteren Bekannten über Stunden hinweg Alkohol in rauen Mengen konsumiert haben. Laut des toxikologischen Gutachtens wies die Verstorbene 3,63 Promille auf.

Am ersten Prozesstag gab der 36-jährige Sohn der Verstorbenen Auskunft über seine Mutter, ihr Alkoholproblem und die Ehe seiner Eltern. Im Wesentlichen aber beschränkte sich der Auftakt mit der Rekapitulation des Rausches aus Sicht des 57-Jährigen Bekannten, der dem Treffen beigewohnt haben soll und während des Tatzeitraums den Folgen seines Rausches erlegen sein und geschlafen haben will. „Sie war eifersüchtig“, sagte der 57-Jährige über die Angeklagte und ihr Verhältnis zur Nachbarin. Ob dies der Auslöser für eine Auseinandersetzung während des Trinkgelages gewesen sein könnte, ist bislang ungeklärt.

Der 80-jährigen wird vorgeworfen, mit einer Blumenvase mehrfach gegen den Kopf der Nachbarin gegenschlagen zu haben. Die Frau erlitt in Folge der Schläge drei Riss-Quetschwunden im rechten Schädelbereich. Darüber hinaus soll die Angeklagte mindestens viermal mit einem Küchenmesser auf ihre Nachbarin eingestochen haben. Die 80-Jährige soll einen der Stiche in den Unterkiefer durch die Zunge bis in die Mundhöhle und einen weiteren Stich linksseitig des Halses in Richtung der ersten linken Rippe geführt haben. Die beiden weiteren Stiche soll die Angeklagte der Geschädigten in den Rücken im unteren Bereich des linken Schulterblattes versetzt haben. Durch die Stichverletzungen soll die Geschädigte Blut eingeatmet haben und aufgrund dessen und infolge des erheblichen Blutverlustes verstorben sein.