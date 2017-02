In einem Radius von 300 Metern um den Fundort müssen alle Häuser verlassen werden. Das betrifft Bereiche der Straßen Am Nonnenberg, Alter Heerweg, Am Groden, Auenweg, Menkenkamp, Am Oslebshauser Park, Kamerunstraße, Stubbener Straße, Bexhöveder Straße, An der Finkenau, Brundorfer Weg, Aschwadener Weg.

(Polizei Bremen)

In einem größeren Radius dürfen die Menschen zwar in den Häusern bleiben, sollen aber in Räumen bleiben, die von der Fundstelle abgewandt liegen. Außerdem sollen sie sich von Fenstern fernhalten.

Die Polizei hat ein Sonderrufnummer eingerichtet. Unter Telefon 44 91 701 ist sie erreichbar. Wer liegend aus dem Bereich transportiert werden muss, kann sich an die Feuerwehr unter Telefon 30300 wenden.

Die Gesamtschule West an der Lissaer Straße steht Evakuierten für den Aufenthalt offen.

Im Umfeld ist laut Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, insbesondere sind die Nordstraße sowie die Oslebshauser Heerstraße betroffen. Der Bereich kann über A 27 umfahren werden.