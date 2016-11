Jan Timke (BIW) findet die Äußerungen zum Umgang mit der extremen Einstufung des Vereins zu schwammig. (dpa)

Der vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestufte „Kurdisch-Deutsche Gemeinschaftsverein e.V.“ hat von 2013 bis ins laufende Jahr knapp 8600 Euro an öffentlichen Fördergeldern durch den Bremerhavener Magistrat erhalten. Das geht aus der Antwort der Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage der „Bürger in Wut“ (BIW) in der Stadtverordnetenversammlung hervor.

Bereits im September war bekannt geworden, dass der Verein, der offiziell lediglich 21 Mitglieder hat, Zuschüsse aus kommunalen Mitteln erhalten hatte. Die Höhe blieb seinerzeit allerdings offen. Das Geld wurde unter anderem für die Veranstaltung kurdischer Geschichts- und Liederabende sowie weitere kulturelle Aktivitäten gezahlt.

Als Ausländerextremismus bezeichnet

Das Landesamt für Verfassungsschutz listete den Verein in seinen Jahresberichten 2014 und 2015 im Abschnitt „Ausländerextremismus“ auf und widmete ihm dort kleinere Einträge. Der Verein stehe „in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Birati e.V., der als Zentralverein der PKK in Bremen fungiert“, heißt es dort. PKK ist das Kürzel für die auch in Deutschland verbotene „Arbeiterpartei Kurdistans“.

Der BIW-Bürgerschaftsabgeordnete Jan Timke kritisiert nicht nur die geleisteten Zahlungen aus öffentlichen Kassen. Ihn ärgert auch die Ankündigung des Magistrats, die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes würden „bei Entscheidungsprozessen des Magistrats zukünftig berücksichtigt“. Diese Formulierung sei zu schwammig, findet Timke.

Er fordert vom SPD/CDU-Magistrat „ein klares Bekenntnis, dass Organisationen mit erkennbar extremistischen oder sicherheitsgefährdenden Tätigkeiten von öffentlichen Zuschüssen für die Vereinsarbeit ausgeschlossen werden“. Polizei und Justiz in Bremerhaven liegen nach Angaben des Magistrats allerdings keine aktuellen Erkenntnisse über sicherheitsgefährdende Aktivitäten des Kurdenvereins vor.