Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trickdiebinnen unterwegs 91 Jahre alte Frau in Wohnung bestohlen

Elke Hoesmann

In der Neustadt haben Trick­diebinnen eine 91-jährige Frau in deren Wohnung bestohlen. Sie behaupteten, sie müssten die Heizungsanlage in dem Mehrfamilienhaus kontrollieren.