Eltern haben eine Petition gegen Kita-Gebühren eingereicht. (dpa)

Nun äußert sich auch der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev dazu. Laut Unternehmenssprecher Oliver Bartelt hat AB Inbev einen Brief an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) verschickt. „Als Unternehmen sorgen wir uns um unsere Wettbewerbsfähigkeit im Kampf um Fach- und Führungskräfte“, so Bartelt. „Die geplante neue Beitragsordnung für Kitas und Horte in Bremen ist ein weiterer Baustein, der klingt, als wäre es ein Schildbürgerstreich.“

Dieser schließe an die lange Liste von Standortnachteilen für potenzielle Bewerber an, die für einen neuen Job den Ort wechseln und ihre Familie mitbringen. Ein weiterer Aspekt sei die Rückkehr aus der Elternzeit – auch dabei werde es für Fach- und Führungskräfte nicht unbedingt attraktiver, ins Berufsleben zurückzukehren, wenn sich die Rückkehr wegen steigender Betreuungskosten finanziell kaum rechne.

Auch die FDP-Bürgerschaftsfraktion unterstützt die Forderung der Eltern: „Die Kritikpunkte der Eltern sind absolut nachvollziehbar“, sagt Julie Kohlrausch. „Gerade die Mittelschicht und Alleinerziehende werden durch die neue Gebührenordnung übermäßig belastet.“ Die FDP fordert eine Überarbeitung der Pläne.