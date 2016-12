Um dieses rote Haus am Buntentorsteinweg geht es. (Frank Thomas Koch)

Vor einigen Monaten gab es Diskussionen und Widerstand um das Objekt, für das der Eigentümer Genehmigungen für „Wohnen und Massage mit erotischem Service" bei der Baubehörde beantragt hatte. Das Gericht ordnete die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Nachbarin an, womit das Gebäude nicht für erotische Massagen genutzt werden darf.

Die Vorgeschichte dazu ist länger: Der Bauträger hatte ursprünglich einen Antrag gestellt, alle vier Etagen für erotische Massagen zu nutzen. Das war der Baubehörde aber zu viel und sie wies den Antrag ab. Es folgte ein Antrag für eine gewerbliche Genehmigung ebenfalls mit speziellen Dienstleistungen für zwei Etagen des vierstöckigen Neubaus mit der roten Fassade.

Eigentümer könnte vor das Oberverwaltungsgericht ziehen

Die Baubehörde genehmigte im Erdgeschoss Gastronomie, für die ersten beiden Etagen das spezielle Massageangebot. Für die übrige Fläche waren Wohnungen vorgesehen. Als dieses Vorhaben an die Öffentlichkeit kam, formierte sich unter den Neustadt-Bewohnern großer Widerstand. Die Anwohner gründeten ein Aktionsbündnis, um gegen die Pläne vorzugehen.

In der Sache vor Gericht ging es um den sogenannten Gebietserhaltungsanspruch. Dieser Anspruch ermöglicht es einem Grundstückseigentümer in einem bestimmten Baugebiet, sich gegen die Genehmigung eines Bauvorhabens in diesem Baugebiet zur Wehr zu setzen. Die Richter mussten die Frage entscheiden, ob die Wohnungsprostitution prägend war oder faktisch ein sogenanntes Bordell.

Im Ergebnis beriefen sich die Justiziare auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und urteilten sinngemäß, dass der Nachbar einen Anspruch auf das Bewahren der Gebietsart hat. Das gehe laut Gericht über das sogenannte Rücksichtnahmegebot hinaus. Der Eigentümer könnte nun noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.

Makler Werner Sauer hatte Anfang September erklärt, dass der Eigentümer von den Bordell-Plänen Abstand genommen habe. Auf jetzige Nachfrage sagt Sauer, dass er das Objekt vermarktet habe und es nicht mehr auf dem Markt sei. Die gesamte Immobilie stand für einen Preis von 1.380.000 Euro zum Verkauf und war mit dem Preis auf der Internet-Plattform Immobilienscout 24 inseriert.