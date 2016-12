Vorsicht bei Nachrichten von unbekannten Nummern - Links in Nachrichten sollte man nicht öffnen, rät die Polizei. (imago)



Die Nachricht beginnt nicht gerade freundlich. "Bei Nichtkonvertierung zum Islam droht dir das Höllenfeuer", steht in einer SMS, die seit Mitte November auf Handys in ganz Deutschland geschickt wurde. Die Empfänger werden darin aufgefordert, sich den Koran zu bestellen. Wer dem Link folgte, stieß auf eine Internetseite, angelegt im Namen der Koranverteilungskampagne „Lies!".

Mittlerweile haben die Behörden den Absender der Droh-SMS identifiziert. Demnach lebt der psychisch-kranke Mann, der die Nachrichten massenweise verschickt haben soll, in Berlin.

Die verlinkte Internetseite www.lies-stiftung.de ist inzwischen nicht mehr zu erreichen. Innenminister Thomas de Maizière hatte jüngst die "Lies!"-Kampagne und dahinterstehende salafistische Organisation "Die wahre Religion" verboten. „Der Verfasser der SMShat nach jüngsten Erkenntnissen mit der "Lies!"-Kampagne aber nichts zu tun“, sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Bremer Innenbehörde.

Der Mann sei den Behörden in der Hauptstadt bekannt und in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Aktionen aufgefallen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung gelte er aber als schuldunfähig. Die Nummern habe er sich vermutlich aus Telefonbüchern zusammengesucht, sagt Gerdts-Schiffler.



Auf Anfrage des WESER-KURIER wollte die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Verdächtigen nicht bestätigen. Vor etwa zwei Jahren habe es aber einen Fall gegeben, bei dem ein Mann eine SMS mit ähnlichem Wortlaut verschickt habe. Damals sei die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen, dass die Androhung des Höllenfeuers die Strafbarkeitsschwelle noch nicht überschreite, sagte ein Sprecher.

Immer mehr Empfänger der neuen Droh-SMS hatten sich in den vergangenen Tagen an die Bremer Verbraucherzentrale gewandt. Auch unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit bleibe die Rechtslage eindeutig: "Das Verschicken von SMS mit einer Werbebotschaft ist nur dann zulässig, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher vorher der Zusendung von Werbung zugestimmt haben", sagt Gerrit Cegielka, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale.

Nicht weiterschicken

Ob mit der Werbeaktion ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt werden soll, sei dabei unerheblich. "Denn eine geschäftliche Handlung ist jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt."

Die Bremer Polizei rät Handy-Nutzern zur Vorsicht bei dubiosen Nachrichten. SMS oder Messenger-Nachrichten von unbekannten Absendern sollten sofort gelöscht und auf gar keinen Fall weiter verschickt werden, sagte ein Sprecher.

Dubiose SMS oder Nachrichten, die über den Nachrichtendienst Whatsapp aber auch in sozialen Netzwerken wie Facebook verbreitet werden, sorgen regelmäßig für Aufsehen. Im November machte etwa eine Nachricht die Runde, rumänische Diebesbanden würden an Tankstellen Schlüsselanhänger verschenken, in denen ein Peilsender versteckt sei.

Die präparierten Geschenke hätten den Zweck, die Empfänger auszuspionieren und Einbrüche in deren Wohnungen vorzubereiten, hieß es in der Mitteilung. Für Aufregung sorgte auch die Nachricht, dass bundesweit Briefe mit Koranversen verschickt würden, die mutmaßlich eine giftige Substanz enthielten.

Nicht anklicken

Seit Jahren haben die Verbraucherzentralen und Sicherheitsbehörden in Deutschland mit derartigen Kettenbriefen zu tun. Ganz allgemein sollten Empfänger von Fremden zugeschickte Links nicht anklicken, rät die Bremer Verbraucherzentrale. Derartigen Nachrichten sei oft nicht zu entnehmen, welcher Anbieter sich mit welchen Motiven dahinter verberge. Es könne sich dabei auch um einen Versuch sogenannten Phishings handeln.

Dabei versuchen Kriminelle, über E-Mails oder Kurznachrichten an persönliche Daten eines Internet-Nutzers zu gelangen und damit Identitätsdiebstahl zu begehen. Ziel dieses Betrugs ist es, mit den persönlichen Daten etwa Kontoplünderungen zu begehen. Zudem gehen Nutzer, die unbekannte Links öffnen, das Risiko ein, sich Viren und Trojaner aufs Handy laden.

Die Verbraucherzentrale Bremen rät: Wenn Sie von Werbung per Telefon, SMS, E-Mail oder Fax belästigt werden, sollten Sie den Absender der Bundesnetzagentur melden. Dort gibt es Beschwerdeformulare. Bei Unsicherheiten können Sie sich auch an die Verbraucherzentrale wenden.