Häufig werden viel zu viele Medikamente parallel verschrieben und eingenommen. (dpa)

„Drei Tabletten am Morgen, zwei mittags und am Abend die nächsten Pillen. Viel hilft viel, nach diesem Prinzip werden Patienten immer noch mit Medikamenten behandelt. Das führt nicht nur zu Neben- und Wechselwirkungen, sondern kann sogar lebensgefährliche Folgen haben”, sagt der Gesundheitsforscher Bernard Braun vom Bremer Institut für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (BIAG). Vor allem ältere Menschen seien davon betroffen, weil sie sehr häufig gleichzeitig an mehreren Erkrankungen leiden. Nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn sind unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten jedes für bis zu zehn Prozent der Krankenhauseinweisungen verantwortlich.

„Vielen Ärzten fehlt aber das Risikobewusstsein dafür, häufig sind so viele Arzneimittel nicht notwendig. Nicht wenige Patienten kommen am Tag auf bis zu zehn Mittel, das ist unverantwortlich”, kritisiert Braun. Auf Basis von Versichertendaten der Handelskrankenkasse (HKK) in Bremen hat Braun untersucht, wie viele Menschen in Bremen mehr als fünf unterschiedliche Medikamente einnehmen, welche Patienten überwiegend betroffen sind, wie alt diese Patienten sind, um welche Arzneimittel es sich handelt und was getan werden kann, um unnötige Medikamenteneinnahmen zu vermeiden.

Polypharmazie ist der Fachbegriff dafür, wenn Patienten fünf oder mehr unterschiedliche Medikamente gleichzeitig einnehmen. Ab diesem Wert steigt die Gefahr, dass die Mittel selbst oder ihre Kombination gesundheitsschädlich wirken.

Report ist besorgniserregend

Die Ergebnisse des Reports sind aus Sicht des Bremer Wissenschaftlers „besorgniserregend”: Insgesamt waren danach 35 Prozent aller Versicherten der Bremer Krankenkasse, denen 2015 Arzneimittel verschrieben wurden, betroffen. Sie nahmen mehr als fünf Mittel am Tag ein. Braun: „Die Auswertung zeigt vor allem auch, dass Polypharmazie altersabhängig ist.” In der Gruppe der 65 Jahre und Älteren lag der Anteil sogar bei 62 Prozent. „Tatsächlich müssen wir aber noch von einer höheren Zahl ausgehen, denn die Verordnungsdaten enthalten nicht die freiverkäuflichen Präparate wie etwa Schmerzmittel, für die kein Rezept notwendig ist”, so Braun.

Die Krankenkasse AOK hat in einer Studie untersucht, wie hoch der Anteil der Pflegebedürftigen ist, die fünf oder mehr Wirkstoffe einnehmen: Für Bremen kommt sie auf 55 Prozent, in Niedersachsen sind es danach 60 Prozent. Ältere Menschen sind nach Angaben des Bremer Gesundheitsforschers durch Neben- und Wechselwirkungen besonders gefährdet.

Grund dafür sei, dass mit zunehmendem Alter die Wirkstoffe langsamer im Körper abgebaut würden. Das wirke sich auf Häufigkeit und Intensität von Neben- und Wechselwirkungen aus. Studien über die Folgen, die aus Polypharmazie resultieren, gebe es nicht. Aber Anhaltspunkte: Die Zahl der Anzeigen unerwünschter Medikamentenwirkungen bei der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zeige, dass sich das Problem verschärfe, betont Braun. Die Meldungen an die Kommission seien von 2004 bis 2016 von 2200 auf 4000 gestiegen.

Viele Medikamente sind im Alter ungeeignet

„Besonders erschreckend ist, dass sehr häufig auch Medikamente verordnet werden, die bei der Behandlung älterer Menschen als ungeeignet und riskant gelten”, sagt Braun. Seit mehreren Jahren gibt es die sogenannte Priscus-Liste, in der Wissenschaftler 83 solcher Wirkstoffe aufgelistet haben. Die Liste soll die Arzneimitteltherapie älterer Patienten sicherer machen, sie stehe allen Ärzten zur Verfügung.

„Dennoch erhielten 19 Prozent der Versicherten hoch wirksame, beruhigende oder stimmungsaufhellende Mittel von dieser Liste”, so Braun. Außer Nebenwirkungen drohten Abhängigkeit und Einschränkungen in der Lebensqualität. Braun fordert, dass die Priscus-Liste von Ärzten konsequenter als bisher zur Kenntnis genommen werde.

Am 22. und 23. Juni treffen sich die Gesundheitsminister der Bundesländer in der Hansestadt, Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) hat den Vorsitz. „Zentrales Thema des Treffens ist die Versorgung älterer Patienten, dabei geht es auch um die Folgen von Polypharmazie”, betont die Senatorin. „Wir brauchen mehr Forschung und Studien, wie Arzneimittel bei älteren Menschen wirken. Außerdem müssen medizinische Leitlinien zur Versorgung mehrfach erkrankter, älterer Patienten entwickelt werden. Die fehlen bislang”, betont Quante-Brandt. Die Gesundheitsminister wollen auf der Konferenz einen Antrag dazu beschließen.