Partei kämpft um ein weiteres Mandat AfD will Verfassungsbeschwerde einlegen

Pascal Faltermann

Die Bremer Alternative für Deutschland (AfD) will Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einlegen. Die Partei kämpft damit weiter um ein zusätzliches Mandat in der Bremischen Bürgerschaft.