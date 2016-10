(Christian Walter)

Die Bremer Schlachte bekommt eine neue Touristenattraktion: Die Dreimastbark "Alexander von Humboldt" ist am Montagfrüh von der Überseestadt an die Weser in der Bremer Altstadt verlegt worden. Dafür wurde eigens ein neuer Anleger gebaut, zudem musste der Liegeplatz vertieft werden.

Nach dem Willen von Wirtschaftsenator Martin Günthner (SPD) soll die "Alex" ein weiteres Wahrzeichen der Stadt werden. Eineinhalb Jahre lag der 62 Meter lange, aus der Bier-Werbung bekannte Windjammer bereits als schwimmendes Restaurant und Hotel im Europahafen. Für die Überfahrt mussten die Masten mit den grünen Segeln gelegt werden, weil das Schiff sonst nicht unter den Weserbrücken hindurch hätte fahren können.

Die "Alex" war 1906 als Feuerschiff gebaut und bis 1986 auf Nord- und Ostsee eingesetzt worden. Nach dem Umbau zur Bark übernahm die Deutsche Stiftung Sail Training 1988 das Schiff. Die Stiftung geht seit 2011 mit ihren Neubau "Alex II" auf Fahrt. (dpa/wk)