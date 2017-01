Am Bremer Hauptbahnhof gilt am Samstag, 28. Janaur, unter anderem ein Alkoholverbot. (dpa)

Wer am Samstag den Bremer Hauptahnhof aufsucht und dabei Alkohol oder Glasflaschen mit sich führt, für den könnte es teuer werden. Eine Strafe in Höhe von 250 Euro sieht die Bundespolizei vor, falls jemand gegen die ausgesprochenen Verbote verstößt, Glasflaschen und Dosen, pyrotechnische Gegenstände, Vermummungsgegenstände oder Schutzbewaffnung in Zügen und auf Bahnhöfen mit sich zu führen.

Grund ist ein Fußballspiel der 3. Liga in Osnabrück. Dort treffen im Derby der heimische VfL auf den SC Preußen Münster aufeinander. Die Erfahrung bei brisanten Fußballspielen habe gezeigt, dass insbesondere Glasbehälter von gewaltbereiten und zum Teil alkoholisierten Fußballfans als Wurfgeschosse gegen Reisende, friedliche Fans und Polizeibeamte eingesetzt werden, begründet die Bundespolizeidirektion ihre Maßnahme. "Nicht selten tragen betroffene Personen schwere Verletzung davon", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Sämtliche Bahnstrecken betroffen

Um das zu verhindern, gilt das Verbot auf sämtlichen Bahn-Strecken, die aus der weiteren Umgebung nach Osnabrück führen, sowie den auf der Strecke liegenden Bahnhöfen. Betroffen sind unter anderem die Verbindungen von Bremen über Vechta nach Osnabrück und zurück sowie die Strecke von Oldenburg über Cloppenburg nach Osnabrück und zurück.

Die Verbote gelten dort am Samstag, den 28. Januar 2017, im Zeitraum von 6 bis 14 Uhr und von 15.30 Uhr bis 21 Uhr, teilt die Bundespolizei mit. IC- und ICE-Züge seien davon jedoch nicht betroffen. Eine Sprecherin der Bundespolizei in Hannover erklärte, das Augenmerk werde bei den Kontrollen der Beamten zwar auf eine bestimmte Klientel gelegt, dennoch könne rein rechtlich nicht zwischen reisenden Fußballfans und anderen Reisenden unterschieden werden. Die Beamten würden dabei mit Augenmaß vorgehen, die Verfügung gelte jedoch für alle Reisenden.