Die Alnatura-Filiale im Viertel bekommt einen Betriebsrat. (Imago)

Der Weg für einen Betriebsrat in der Bremer Alnatura-Filiale an der Faulenstraße ist frei. Das Bremer Landesarbeitsgericht hat am Dienstagmittag die Entscheidung des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven in zweiter Instanz bestätigt. In dem Bio-Supermarkt kann das Gericht nun einen Wahlvorstand einsetzen, um einen Betriebsrat zu wählen. „Es ist das bestmögliche Ergebnis“, sagte die Ex-Mitarbeiterin und Grünen-Politikerin Kai Wargalla nach der Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Bremen.

Der Hintergrund: In dem Bio-Supermarkt hatten mehrere Mitarbeiter im Oktober 2015 zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Ziel war es, die Voraussetzungen für eine Betriebsratswahl zu schaffen, das heißt zunächst einen Wahlvorstand zu wählen. In der folgenden Wahlversammlung vereinigte allerdings keiner der Bewerber die erforderliche Stimmenmehrheit auf sich. Kurzfristig sollen drei Gegenkandidaten von der Filialleitung aufgestellt worden sein. Deshalb habe es keine mehrheitliche Abstimmung gegeben, erklärte Wargalla damals. Daraufhin hatten die Mitarbeiter und Verdi erfolgreich den Einsatz eines Wahlvorstandes beim Amtsgericht beantragt.

Unter anderem wurde Wargalla Mitte Februar vom Gericht in den Wahlvorstand berufen. ­Alnatura legte gegen die Entscheidung beim Arbeitsgericht allerdings Beschwerde ein. Das Unternehmen handele im Sinne der Kollegen vor Ort, hieß es aus der Pressestelle von Alnatura.

Wargalla geht es weiter um die Sache

Das Landesarbeitsgericht hat am Dienstag nun die formellen Voraussetzungen für das Einsetzen eines Wahlvorstandes durch das Arbeitsgericht bejaht. Die Kammer hat laut Pressesprecher Thorsten Beck entschieden, dass es nicht darauf ankommt, aus welchen Gründen auf der Betriebsversammlung kein Wahlvorstand gewählt worden sei. Die Tatsache reiche nach dem Gesetz aus. Zudem entschied das Gericht, dass das Unternehmen am Bundesarbeitsgericht keine Rechtsbeschwerde einlegen kann. Gegen die Entscheidung sei lediglich eine Nichtzulassungsbeschwerde möglich. Das heißt, dass Alnatura innerhalb eines Monats dagegen vorgehen kann, dass keine Beschwerde eingelegt werden kann.

Auch wenn die ­Bürgerschaftsabgeordnete Wargalla nicht mehr selbst in dem Bio-Supermarkt tätig ist, geht es ihr weiterhin um die Sache: „Es ist wichtig, für Arbeitnehmerrechte zu kämpfen und Solidarität mit den Mitarbeitern zu zeigen.“ Alnatura wollte die Entscheidung noch nicht beurteilen. „Wir wollen uns das in Ruhe anschauen und mit den Mitarbeitern in Bremen sprechen“, sagte Alnatura-Pressesprecherin Stefanie Neumann.