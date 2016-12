Der Bremer Weserpark ist evakuiert worden. Die Polizei sucht in dem Einkaufszentrum eine verdächtigen Person. Die Polizei spricht zu dem Zeitpunkt von keinem Anti-Terror-Einsatz . (Frank Thomas Koch)

Ihren Feierabend hatte sich Monika Mehrtens anders vorgestellt. In den Nachmittagsstunden des 27. Juli deutete nichts darauf hin, dass sich ihr Arbeitsplatz binnen weniger Stunden in ein Heerlager der Polizei verwandeln würde. Doch dann entwickelte sich aus einer Verkettung beunruhigender Nachrichten und Beobachtungen ein Terror-Szenario, das über den Weserpark hereinzubrechen schien. Die Center-Managerin durchlebte nervenaufreibende Stunden, bis am frühen Morgen endlich klar war, dass es keine reale Bedrohung gab und der Großeinsatz der Sicherheitskräfte abgeblasen werden konnte.

„Polizei evakuiert Weserpark“. Wenige Schlagzeilen des zu Ende gehenden Jahres hatten eine solche Wucht. Bremen blickte an jenem Juli-Tag in den gleichen Abgrund, der sich eine Woche zuvor in München aufgetan hatte. Neun Menschen hatten dort beim Amoklauf eines 18-Jährigen ihr Leben gelassen, die Terrorgefahr war plötzlich allgegenwärtig. Und nun Bremen? Diese Befürchtung keimte auf, weil zwei Vorgänge, die in der Rückschau nichts miteinander zu tun hatten, eine explosive Mischung ergaben.

Am frühen Nachmittag des 27. Juli war aus einer psychiatrischen Einrichtung im Landkreis Diepholz ein junger Mann entwichen, der auf seiner Flucht „Ich sprenge euch in die Luft“ gerufen hatte. Diese Nachricht war auch bei der Bremer Polizei eingegangen. Gegen 16.30 Uhr hatte dann ein Mitarbeiter eines Geschäfts im Weserpark einen jungen Mann beobachtet, der sich dort verdächtig verhielt und äußerlich offenbar dem Klischee eines mutmaßlichen islamistischen Attentäters entsprach. Als der Beschäftigte die Polizei davon in Kenntnis setzte, schrillten dort die Alarmglocken. Man nahm an, es handele sich um den 19-jährigen Psychiatriepatienten, der seine Ankündigung in die Tat umsetzen wollte.

Falsche Gerüchtete in den sozialen Medien verbreiteten sich schnell

Die Polizei schickte daraufhin zunächst ein ziviles Kommando in den Weserpark, das den jungen Mann dort aufstöbern sollte, ohne dabei Aufsehen zu erregen. „Ich wurde von der Polizei erst unterrichtet, als die Beamten schon im Hause waren“, erinnert sich Monika Mehrtens. „Die hatten dann den Hut auf, und das war auch völlig in Ordnung so.“ Als die verdächtige Person nicht gefunden werden konnte, entschloss sich die Polizeiführung zur Räumung des gesamten Centers. „Die Durchsage lautete: Bitte verlassen Sie das Center“, weiß Mehrtens noch. Einen Hinweis auf den Grund der Aktion habe man bewusst unterlassen.

Die Evakuierung sei dann im Großen und Ganzen problemlos abgelaufen. Umso ärgerlicher – und auch verantwortungsloser – seien Gerüchte in den sozialen Medien gewesen, es habe Schüsse im Weserpark gegeben. „Das verbreitete sich in Windeseile im Netz und war nicht zu stoppen“, sagt Monika Mehrtens. Sie selbst habe dann versucht, der Polizei zur Hand zu gehen, etwa durch das Kopieren von Gebäudeplänen für die Einsatzkräfte. „Ich habe auch da und dort eingegriffen, als ich sah, dass einige Mitarbeiter von Geschäften nichts Besseres zu tun hatten, als mit ihren Handys die SEK-Beamten bei der Durchsuchung des Centers zu fotografieren.“

Nach 20 Uhr, als alle Ladenpassagen menschenleer waren, konnte Monika Mehrtens nur noch eines tun: warten. Die Mitarbeiter der rund 170 Shops waren zu diesem Zeitpunkt überwiegend in einem Schnellrestaurant versammelt. Die Center-Managerin hatte es zu einem Notquartier umfunktioniert. Die meisten der drei- bis viertausend Kunden, die zum Zeitpunkt des Alarms auf dem Gelände unterwegs waren, begaben sich zu ihren Autos oder zur Straßenbahnhaltestelle. Zutritt zu den Gebäuden hatte Mehrtens erst wieder gegen 1.30 Uhr. Während der bangen Stunden des Polizeieinsatzes erlebte die Center-Managerin die uniformierten Kräfte als „sehr professionell und besonnen“.

Absolute Sicherheit ist nicht zu erreichen

Die Evakuierung des Weserparks war übrigens nicht die erste. Fast exakt sechs Jahre zuvor hatte ein damals 22-jähriger Mann in einem Geschäft Reizgas versprüht und dadurch einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Der Täter konnte damals gefasst werden. Eine gewisse Erfahrung mit einschlägigen Situationen hatte Monika Mehrtens also bereits. Mitte August sollte im Rahmen einer Sicherheitsübung die Räumung des Weserparks erneut geprobt werden, der Termin war mit der Feuerwehr bereits vereinbart – doch dann zogen die Ereignisse des 27. Juli den Praxistest vor.

„Insgesamt waren wir gut aufgestellt“, sagt Monika Mehrtens im Rückblick. Einige Lehren habe man aus den Abläufen allerdings ziehen können. „Ich haben den Mietern zum Beispiel gesagt, dass es nicht gut ist, wenn in so einer Lage jemand etwas in den sozialen Medien postet. So etwas kann Panik auslösen oder die Arbeit der Polizei erschweren.“ Den Sicherheitsbehörden hat die Center-Managerin inzwischen digitale Planunterlagen für den Gebäudekomplex zur Verfügung gestellt. Bei allem, was man vorausschauend tun kann, müsse man sich allerdings darüber im Klaren sein, dass absolute Sicherheit in einem Einkaufszentrum von der Größe des Weserparks nicht zu haben ist. Mehrtens: „Wir sind und bleiben ein weiches Ziel. Damit müssen wir leben.“

Bei der Polizei will man sich zu möglichen Konsequenzen der Weserpark-Räumung für die eigene Einsatzplanung nicht detailliert äußern. Nur so viel: Man habe „die Kontakte zu den großen Einkaufszentren intensiviert, Informationen ausgetauscht und Planunterlagen überprüft und aktualisiert“, so Behördensprecher Stephan Alken.