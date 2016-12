2015 machte Sturmtief „Niklas“ den Schaustellern der Bremer Osterwiese tagelang das Leben so schwer, dass die Innenbehörde die Öffnung aller Fahrgeschäfte am Karfreitag ab 18 Uhr genehmigte. (Christina Kuhaupt)

Einen entsprechenden Gesetzesentwurf wird Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) dem Senat im Januar vorlegen. „Diese Regelung nimmt Rücksicht auf die religiösen Gefühle eines großen Teils unserer christlichen Gesellschaft“, sagt Mäurer, betont aber im selben Atemzug, dass es hierbei für ihn weniger um Religiosität gehe als vielmehr „um die Frage eines vernünftigen Miteinanders“.

Der Karfreitag gilt als stiller Feiertag. Ein Tag der Trauer, ein Tag des Innehaltens, der inneren Einkehr im Gedenken an den Tod Jesu, ein Tag des Fastens – kurzum, ein besonderer Tag, der nicht fröhlich ist und an dem man nicht den normalen Aktivitäten nachgeht. Was im Bremischen Sonn- und Feiertagsrecht seinen Niederschlag findet. Hier wird sichergestellt, dass der „entsprechende ernste Charakter“ von Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag gewahrt bleibt. Das Gesetz ist vor allem als „Tanzverbot“ bekannt, gilt aber auch für Sport- und Musikveranstaltungen.

In Bremen wurde der Schutz dieser stillen Feiertage 2013 gelockert. Für den Karfreitag galt das Verbot fortan nur noch in der Zeit von 6 bis 21 Uhr. Zweck der Lockerung sei es gewesen, „dem gesellschaftlichen Wandel hin zu einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft Rechnung zu tragen“, erklärt Mäurer. Insbesondere der jüngeren Bevölkerung sollte ermöglicht werden, am Freitag, dem klassischen Ausgehtag, Vergnügungsveranstaltungen zu besuchen. Wohlgemerkt: in den späten Abendstunden, außerhalb der Gottesdienstzeiten.

"Kompromiss hat sich bewährt"

Dieser Kompromiss habe sich bewährt, urteilt Bremens Innensenator. „Das ist eine sehr moderate Regelung. Sie ist verhältnismäßig und schränkt auch die nichtchristliche Bevölkerung nicht besonders ein.“ Deshalb will Mäurer die Lockerung nun zum Dauerzustand machen, denn die Gesetzesänderung von 2013 gilt nur befristet bis zum 28. Februar 2018. „Wenn wir bis dahin nichts machen, wird der Karfreitag nicht mehr erkennbar sein, dann gilt rund um die Uhr Partytime.“ Und das lehnt Bremens Innensenator ebenso ab wie eine erneute Debatte um eine weitere Verkürzung der Ruhezeit. „Das halte ich für einen großen Fehler.“ Zumal das Bundesland Bremen im Ländervergleich schon mit der heutigen Lösung über die kürzesten stillen Zeiten verfüge.

Mehr zum Thema Gespenstisch In vielen Bundesländern umfasst das Tanzverbot nicht nur den Karfreitag, sondern auch Teile ... mehr »

Dass Bremens Innensenator das Thema schon jetzt auf die Agenda setzt, kommt nicht von ungefähr. Er hält nichts von einer Last-minute-Entscheidung und schon gar nicht im Jahr 2017. „Alle begehen das Lutherjahr, feiern 500 Jahre Reformation – und wir in Bremen streiten uns über den Karfreitag...“

Deshalb wird Mäurer den Gesetzentwurf mit dem zentralen Anliegen, die Befristung der geltenden Regelung aufzuheben, im Januar dem Senat vorlegen. Dessen Unterstützung darf er sich sicher sein, der Entwurf wurde vorab mit dem Bürgermeister und den zuständigen Ressorts abgestimmt. Ob das neue Gesetz dann aber auch im Februar die Bürgerschaft passieren wird, steht auf einem anderen Blatt. Die Grünen signalisierten zwar unlängst Zustimmung und sprachen von „gutem Interessenausgleich“. Doch in Mäurers eigenen Reihen wurde der Umgang mit der Feiertagsruhe kontrovers diskutiert.

Schausteller möchten am Karfreitag öffnen

Der Fokus dabei lag insbesondere auf der Osterwiese, deren Schausteller mit der Schließung ihrer Geschäfte am Karfreitag unzufrieden sind. Dabei führten sie zuletzt ausgerechnet eine Ausnahme zu ihren Gunsten ins Feld: 2015 machte Sturmtief „Niklas“ den Schaustellern tagelang das Leben so schwer, dass die Innenbehörde die Öffnung aller Fahrgeschäfte am Karfreitag ab 18 Uhr genehmigte. Prompt sprachen die Schausteller vom umsatzstärksten Tag der gesamten Osterwiese und leiteten daraus die Frage ab, ob das Verbot überhaupt noch zeitgemäß sei.

Andreas Kottisch, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, griff dies auf. Er sprach sich für eine Öffnung des Karfreitags aus, schließlich hätten alle Nicht-Christen keinerlei Anlass, sich an diesem Tag zu besinnen. Außerdem sei die Osterwiese räumlich begrenzt. Ähnlich argumentierte Sükrü Senkal, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

2015 sei eine absolute Ausnahme gewesen, betont dagegen Ulrich Mäurer. „Das war für mich ein Akt humanitärer Hilfe.“ Er habe zwar Verständnis für die wirtschaftlichen Interessen der Schausteller, „aber wir haben hier eine klare gesetzliche Regelung, die anders lautet“.