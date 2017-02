Sport wird oft auch von Lehrern unterrichtet, deren Fachgebiet ein ganz anderes ist. (dpa)

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) sucht Sportlehrer, besonders für die Grundschulen. Seit einem Jahr gilt Sport an Grundschulen als Mangelfach, sagt Bogedans Sprecherin Annette Kemp. Daher würden Referendare, die auch Sport studiert haben, vorrangig eingestellt. „Bisher ohne positive Auswirkungen.“

Deshalb würden nun Grundschullehrer mit anderer Fachrichtung am Landesinstitut für Schule (LIS) in Sachen Sport qualifiziert. Der Sportunterricht sorgt in Bremen seit Jahrzehnten für Kritik. Zwar sieht der Lehrplan drei Stunden Sport pro Woche vor.

Doch die 3. Sportstunde wird an den meisten Schulen nicht erteilt, kritisiert Ernst Steinhoff, pensionierter Sportlehrer und Mitglied des Runden Tisches Schulsport. Ingelore Rosenkötter, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, bestätigt das genauso wie Matthias Güldner, bildungspolitischer Sprecher der grünen Abgeordneten, und Thomas vom Bruch, Bildungsexperte in der CDU-Fraktion.

Schule entscheidet über Umfang des Fachs

„Es gibt nicht genug Fachlehrer“, sagt Rosenkötter. „Wenn zwei Sportstunden erteilt werden, ist das schon gut“, fasst Güldner zusammen, was ihm aus den Schulen berichtet wird. „Es ist bekannt, dass Sport sehr massiv von Unterrichtsausfall betroffen ist“, sagt vom Bruch.

Nach den Worten von Annette Kemp ist Sportunterricht an Grundschulen Teil der „Ästhetischen Erziehung“. Das heißt: Für Musik, Kunst und Sport sind pro Woche sechs Stunden eingeplant, über den Umfang des einzelnen Fachs entscheide die Schule.

Ursprünglich, sagt Steinhoff, habe es an den Grundschulen drei Stunden Sport und je zwei Stunden Musik und Kunst gegeben – die Einführung der „Ästhetischen Erziehung“ habe also zur Streichung der 3. Sportstunde geführt. Annette Kemp bestätigt das indirekt: In der Regel würden in den Grundschulen zwei Sportstunden erteilt.

Quote wird steigen

Allerdings, betont Steinhoff, werde Sport an Grundschulen zu 60 Prozent nicht von Sportlehrern, sondern von Kollegen unterrichtet, die in ganz anderen Fächern zu Hause sind. Diese Quote, da ist sich Steinhoff sicher, wird künftig noch steigen. Denn die Zahl der angehenden Sportlehrer, die in Bremen eine Stelle antreten, sinke rapide. Derzeit gebe es gerade mal zwei Referendare für den Primarbereich, also die Grundschulen.

2009 und 2010 seien es noch 25 gewesen, 2013 und 2014 nur noch zwölf und im August 2015 sowie im Februar 2016 habe sich überhaupt niemand beworben. Für die Sekundarstufe I, also die Klassen 5 bis 10, sei es einfacher, Sportlehrer zu finden, erklärt Annette Kemp. In dieser Stufe würden im Schnitt 2,5 Stunden Sport pro Woche unterrichtet. Nach allem, was die Fachleiter Sport an Bremens Schulen berichten, liege diese Zahl zu hoch, sagt dagegen Ernst Steinhoff.

„Einmal im Jahr fragen wir bei den Kollegen nach, wie die Situation aussieht.“ Danach liege der statistische Mittelwert überhaupt nur deshalb über zwei Stunden, weil es in Bremen Schulen mit ausgeprägtem Sportprofil gebe, die natürlich auch mehr Sport unterrichteten. „Außerdem rechnen einige Schulen die AGs mit, die gar nicht zum Unterricht gehören.“

Schließung des Studiengangs Sport könnte Ursache sein

Um den Bedarf an den Grundschulen zu decken, startete das LIS vergangenes Jahr eine Fortbildung in Sachen Sport, erklärt Annette Kemp. 30 Kollegen aus den Grundschulen nähmen daran teil. Insgesamt umfasse die Qualifizierung 90 Stunden, verteilt über zwei Jahre. „Das kann ein sportpädagogisches Studium nicht ersetzen“, sagt Steinhoff.

Hauptursache für den Mangel an Sportlehrern, der die Grundschulen akut betreffe, aber angesichts der absehbaren Pensionierungen auch die weiterführenden Schulen erfasse, ist nach seiner Einschätzung die Entscheidung, den Studiengang Sport an der Universität zu schließen. Die Hoffnung der Politik, Sportlehrer aus anderen Bundesländern nach Bremen zu lotsen, habe sich nicht erfüllt.

Deshalb habe der Runde Tisch Schulsport nun die Initiative gestartet, den Studiengang wiederzubeleben – zunächst mit 30 Studenten pro Jahr, die für die Grundschulen ausgebildet werden sollen. Ein Konzept habe ein Mitstreiter, der an der Uni arbeitet, bereits entworfen, sagt Steinhoff. Auch die Kosten habe er kalkuliert: 200.000 Euro jährlich.

"Dafür ist das Geld einfach nicht da."

Der Landessportbund unterstützt diesen Vorstoß, unterstreicht LSB-Präsident Andreas Vroom. Nur gemeinsam mit den Schulen sei es den Sportvereinen möglich, den Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen aufzufangen. Bewegung, das zeigten alle einschlägigen Studien, wirke sich positiv auf die kognitiven Fähigkeiten aus. Anders gesagt: „Wer nicht springen kann, kann auch nicht rechnen.“ Daher sei Sport wichtiger als Mathe.

Thomas Hoffmeister, Konrektor für Studium und Lehre an der Uni, sagt: „Wir können den Studiengang nicht wieder eröffnen. Dafür ist das Geld einfach nicht da.“ Hoffmeister rechnet mit Kosten von mindestens 2 Millionen Euro pro Jahr. Solange die Politik keine zusätzlichen Mittel für die Uni bereitstelle, sei da nichts zu machen. Die Sprecherin von Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), Christina Selzer, ergänzt: „Es gibt derzeit keine Pläne, wieder einen Studiengang Sport einzuführen.“